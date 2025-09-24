Demet Özdemir Londra Moda Haftası’nda

Güncelleme Tarihi:
Burberry’nin Türkiye’den tek davetlisi olarak Londra’ya giden oyuncu, markanın defilesini Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte izledi.
Burberry’nin ikonik desenli gömleğini siyah deri trençkotuyla tamamlayarak modern bir stil ortaya koyan Özdemir, defile öncesi objektiflere verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşuldu.
Londra sokaklarında da poz veren oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. Önceki gün İstanbul’a dönen oyuncu, ‘Eşref Rüya’nın çekimlerine devam ediyor.