×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Demet Özdemir Londra Moda Haftası’nda

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Londra Moda Haftası#Eşref Rüya
Demet Özdemir Londra Moda Haftası’nda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 08:13

KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’nın başrol oyuncusu Demet Özdemir, Londra Moda Haftası’na katıldı.

Haberin Devamı

Burberry’nin Türkiye’den tek davetlisi olarak Londra’ya giden oyuncu, markanın defilesini Rosie Huntington-Whiteley, Jason Statham gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte izledi.

Demet Özdemir Londra Moda Haftası’nda

Burberry’nin ikonik desenli gömleğini siyah deri trençkotuyla tamamlayarak modern bir stil ortaya koyan Özdemir, defile öncesi objektiflere verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşuldu.

Demet Özdemir Londra Moda Haftası’nda

Londra sokaklarında da poz veren oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. Önceki gün İstanbul’a dönen oyuncu, ‘Eşref Rüya’nın çekimlerine devam ediyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demet Özdemir#Londra Moda Haftası#Eşref Rüya

BAKMADAN GEÇME!