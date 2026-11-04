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Demet Evgar: Hiçbir kadın kendini feda etmemeli

Güncelleme Tarihi:

#Afife Jale#Demet Evgar#Necip Memili
Demet Evgar: Hiçbir kadın kendini feda etmemeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 09:51

‘AFİFE’ oyunu üçüncü sezonunda da tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Oyunun başrol oyuncuları Demet Evgar, Necip Memili ve İdil Sivritepe, Oksijen TV’de Gülay Afşar’ın sorularını yanıtladı. Evgar, 20 yıldır hayalini kurduğu Afife Jale hikâyesinin sahneye taşınmasının kendisi için özel bir yolculuk olduğunu söyledi:

“Bu süreç bana hayatta hiçbir şeyi zorlamamak gerektiğini deneyimletti. Bu hikâye 10 yıl önce ya da 5 yıl önce gerçekleşecek bir şey değilmiş. Şimdiymiş.” Oyuncu, “Hiçbir kadının kendini feda etmek zorunda kalmayacağı bir dünya istiyoruz” mesajıyla dikkat çekti.

AYAĞA KALKACAĞIMI PLANLAMIŞTIM

Evgar, Harbiye’deki oyun sırasında düşeceğini fark ettiğini ve o anda nasıl ayağa kalkacağını düşündüğünü de anlattı: “Düşerken düşeceğimi anladım. Kalkışımı da planladım. Biraz hızlı düşündüm ama başardım. Bir de ‘takla atayım mı’ dedim.”

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#Afife Jale#Demet Evgar#Necip Memili

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