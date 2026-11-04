Demet Evgar: Hiçbir kadın kendini feda etmemeli

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Oyunun başrol oyuncuları Demet Evgar, Necip Memili ve İdil Sivritepe, Oksijen TV’de Gülay Afşar’ın sorularını yanıtladı. Evgar, 20 yıldır hayalini kurduğu Afife Jale hikâyesinin sahneye taşınmasının kendisi için özel bir yolculuk olduğunu söyledi:

“Bu süreç bana hayatta hiçbir şeyi zorlamamak gerektiğini deneyimletti. Bu hikâye 10 yıl önce ya da 5 yıl önce gerçekleşecek bir şey değilmiş. Şimdiymiş.” Oyuncu, “Hiçbir kadının kendini feda etmek zorunda kalmayacağı bir dünya istiyoruz” mesajıyla dikkat çekti.



AYAĞA KALKACAĞIMI PLANLAMIŞTIM



Evgar, Harbiye’deki oyun sırasında düşeceğini fark ettiğini ve o anda nasıl ayağa kalkacağını düşündüğünü de anlattı: “Düşerken düşeceğimi anladım. Kalkışımı da planladım. Biraz hızlı düşündüm ama başardım. Bir de ‘takla atayım mı’ dedim.”