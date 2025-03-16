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Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında ipler koptu! 'Bende kredisi olmaz'

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Gülben Ergen#Okan Kurt
Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında ipler koptu Bende kredisi olmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:42

Demet Akalın, ‘teşekkür krizi’ yaşadığı Gülben Ergen hakkında konuştu.

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Ünlü şarkıcı önceki akşam Okan Kurt ile birlikte Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Ergen’in kurucu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin Narin Güran için açtığı anaokuluna arkadaşlarından destek toplayan Akalın, meslektaşıyla kendilerine teşekkür etmediği için sosyal medyada karşılıklı atışma yaşamıştı.

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında ipler koptu Bende kredisi olmaz

‘TEŞEKKÜR ETMİYORSUN’

Demet Akalın konuyla ilgili “Konuşmadık kendisiyle daha sonra. Sen anaokulu açıyorsun, gidip para toplamışız. Lafını etmem asla ama ayıp. Basın danışmanlarına kadar teşekkür ediyorsun ama bana etmiyorsun. Ayıp! Bende bir daha kredisi olmaz. Kimseye bir şeyim yok. Hava ne güzel ya. Farkında mısınız?” diyerek güldü.

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Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında ipler koptu Bende kredisi olmaz

Reklam filmi çektiğini dile getiren Demet Akalın, “Çalışıyoruz, mobilya reklamım var. Yaza konserlerimiz olacak. Belki önümüzdeki sezona bir televizyon programı yaparız. Gelen teklifler var ama bakacağız. Henüz netleşen bir şey yok” dedi.

 

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#Demet Akalın#Gülben Ergen#Okan Kurt

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