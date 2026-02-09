×
Demet Akalın: Sefo cimri paramı alamadım

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 10:42

Demet Akalın, ‘Yerinde Dur’ şarkısında düet yaptığı rap’çi Sefo’ya yönelik sitemli sözleriyle gündeme geldi.

Ünlü popçu, önceki akşam Yeni Cabaret adlı mekânda Gökhan Özen’in sahnesine konuk oldu. Gökhan Özen ‘Yerinde Dur’un başarısından söz ederken, Demet Akalın “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan. Çok cimri çıktı” dedi.

Şarkıcı, Özen’in “Niye öyle bir anlaşma yaptın?” sorusu üzerine de “Ben ne bileyim şarkının bu kadar patlayacağını. Sıfır lirayla çıkılır mı? Sıfır arkadaş, sıfır” dedi.

Demet Akalın bu sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından bir video paylaşarak sadece espri yaptığını söyledi:

Sefo’dan para istediğim falan yok. Esprisine vuruyorum. Ben ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Hâlâ küçük çocuklar peşimizden koşuyor ‘Yerinde Dur’ diye. Para mara istemiyorum, o espri.” Sefo da Instagram üzerinden Demet Akalın’a seslendi: “Demet Abla hâlâ para diyor. Abla böyle anlaştık ya.”

 

