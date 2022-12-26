Demet Akalın: Hira'nın gönderdiği paraları geri aldım

Demet Akalın, yeni yıl balosunda “Nazar”, “Nasip Değilmiş”, “Çalkala” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ve iş ortakları, Akalın’ın konserinden sonra Türkiye’nin 50 ilinde olan şubelerine plaketlerini dağıttı.
Gecenin ikinci yarısında sahne alan Zeynep Dizdar da “Vazgeç Gönül”, “Son Bir Rica”, “Zehir Gibi” şarkılarıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.Şarkımı başkası okumuş
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, 2022 yılının değerlendirmesini yaptı: “Trabzonspor şarkımı yeniden patlattı, selam olsun onlara. İbrahim Erkal
projesinde yer alacaktım ama benim şarkımı başkası okumuş. Trabzon’a konsere gittim geldim, o yoğun süreçte ortada kaldım!”
Hira'nın gönderdiği paraları geri aldım
Kızı Hira’nın TikTok’ta bilmeden sosyal medya fenomeni Özgür Balakar’a para gönderdiğini söyleyen şarkıcı, yolladığı bütün paraları geri aldığını anlattı. Akalın, sahne kıyafetleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur.”