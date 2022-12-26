Demet Akalın: Hira'nın gönderdiği paraları geri aldım

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Demet Akalın, yeni yıl balosunda “Nazar”, “Nasip Değilmiş”, “Çalkala” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ve iş ortakları, Akalın’ın konserinden sonra Türkiye’nin 50 ilinde olan şubelerine plaketlerini dağıttı.

