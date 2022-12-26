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Demet Akalın: Hira'nın gönderdiği paraları geri aldım

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#Demet Akalın#İbrahim Erkal#Hira
Demet Akalın: Hiranın gönderdiği paraları geri aldım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 13:10

GKN Kargo’nun yılbaşı davetinde konser veren Demet Akalın, sahne öncesi muhabirlerle bir araya geldi.

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Demet Akalın, yeni yıl balosunda “Nazar”, “Nasip Değilmiş”, “Çalkala” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek ve iş ortakları, Akalın’ın konserinden sonra Türkiye’nin 50 ilinde olan şubelerine plaketlerini dağıttı.

Demet Akalın: Hiranın gönderdiği paraları geri aldım


Gecenin ikinci yarısında sahne alan Zeynep Dizdar da “Vazgeç Gönül”, “Son Bir Rica”, “Zehir Gibi” şarkılarıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.
Demet Akalın: Hiranın gönderdiği paraları geri aldım


Şarkımı başkası okumuş
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, 2022 yılının değerlendirmesini yaptı: “Trabzonspor şarkımı yeniden patlattı, selam olsun onlara. İbrahim Erkal projesinde yer alacaktım ama benim şarkımı başkası okumuş. Trabzon’a konsere gittim geldim, o yoğun süreçte ortada kaldım!”

Hira'nın gönderdiği paraları geri aldım
Kızı Hira’nın TikTok’ta bilmeden sosyal medya fenomeni Özgür Balakar’a para gönderdiğini söyleyen şarkıcı, yolladığı bütün paraları geri aldığını anlattı. Akalın, sahne kıyafetleriyle ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Artık kılık kıyafet konusu gündemini benim için yitirdi. Tabii ki derli toplu giyinirsek güzel olur.”

 

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#Demet Akalın#İbrahim Erkal#Hira

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