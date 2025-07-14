Demet Akalın: Dünya starıyla düet lazım

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Sefo ile düet yaptığı “Yerinde Dur”u seslendiren Demet Akalın, şarkının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi: “Pazarcılardan sosyetik kulüplere kadar herkes bu şarkıyı dinliyor.”



Birkaç yıl önce düet yapmak için bir araya geldiği Romanyalı şarkıcı Kate Linn’in “Dame Un Grr” şarkısıyla iddialı bir çıkış yaptığını da dile getiren ünlü popçu, yeni hedefini açıkladı: “Artık benim bir dünya starıyla düet yapmam lazım!”

Dünya listelerinde

Demet Akalın ile rap’çi Sefo’nun enerjik düeti “Yerinde Dur” yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50 listesine 2 nu- maradan girdi. Spotify Global Top 100’de üçüncü sıraya yükselen şarkı, Shazam Top 200’de de 14’üncü sıraya yerleşti.