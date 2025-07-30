Demet Akalın: Başka meslek seçseydim bu imkanlar olmazdı!

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Demet Akalın, All dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren ünlü popçu, Sefo’yla düet yaptığı ‘Yerinde Dur’ şarkısının elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduğunu söyledi:

“Çok mutlu ve gururluyum. Güzel bir iş birliğiyle şarkımız yaza damga vurdu. Hem ülkemizde hem de dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bu büyük bir başarı. Hâlâ da rekor kırmaya devam ediyor. O nedenle mutluluk sarhoşuyuz diyebilirim.”



Akalın, “Şarkı seçimlerinin bir matematiği var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Şarkı seçimlerindeki sihir hâlâ çözülemedi. Ama matematik işlerinden çok uzak olduğumu rahatça söyleyebilirim. Sevmiyorum sipariş şarkıları. Anca yaşanmışlıkları anlattığımda, şarkı olarak bana geri dönüyor. Şarkılarım hayatımla doğru orantılı, çok uzak değiller bana yani.”

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EUROVISION’A TÜRKÇE ŞARKIYLA KATILABİLİRİM

Demet Akalın röportajda dinleyicilerine albüm müjdesi verdi: “Albüm yapan son sanatçılardanım. Kışa yeni bir albüm geliyor.” Sanatçıya ayrıca “Türkiye’nin Eurovision’a tekrar katılma durumu olursa, böyle bir platformda yer almak ister misin?” sorusu yöneltildi.

Akalın, “Düşünmem ya da katılmam demiyorum. Tercih edeceğimiz şarkı Türkçe olursa, neden olmasın diyebilirim.”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, hakkında yapılan olumsuz yorumları önemsemediğini de söyledi: “Kemik fanlarımın yazdığı yorumları dikkate alırım. Yoksa o onu demiş, bu bunu demiş çok ilgilendiğim ve okuyup baktığım şeyler değil açıkçası.”

‘BUGÜN SEFO GELSİN ANNE’

Hira adında bir kızı olan Demet Akalın, “Başka bir meslek sahibi olsaydın, daha farklı bir anne olur muydun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Başka meslek seçseydim imkânlarımızı Hira için bu kadar kullanamazdık. ‘Anne bugün Sefo, anne bugün Manifest grubundaki kızlar, anne bugün de Aleyna Tilki gelsin kahve içmeye’ diye bir lüksümüz olmazdı. Hira’nın öncelikleri; okulu, tatili, arkadaşları, partileri, gezmeleri. Onun istekleri her şeyden önce geliyor.”

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Kızını büyütürken kendisinin de değiştiğini dile getiren şarkıcı, “Hira’mın hayatımı daha anlamlandırdığı bir gerçek. Herkese, her şeye empati yapabilmeyi ve sabırlı olmayı öğretti bana” diye konuştu.