‘Değer Yaratan Liderler’den İlham Veren Satırlar

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Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan ‘Değer Yaratan Liderler’; günümüzün liderlerinin ajandalarında kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve sosyal etki gibi kavramların gittikçe daha fazla yer aldığını gözler önüne sererken toplumsal faydaya da katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır yükselen bir akım olarak liderliğin fayda gözetmesi ve topluma ışık tutması kavramlarından yola çıkan kitap, bu akım içinde değer yaratmış şirketlerin ve liderlerin çalışmalarını bir araya getirerek, yöneticiler için yeni bir yol haritası oluşturuyor.

Bireysel değerlerin ve sosyal amaçların öne çıktığı, gönüllülük bilincinin yükseldiği; halkın, kurumları ve toplumsal faydayı sorguladığı ve “Yurttaş yüzyılı” olarak nitelendirilen bu döneme ait görüşler bildiren kitapta önemli isimlerin söyleşileri de bulunuyor. Kitapta röportajlarıyla; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Opet Petrolcülük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Intel Yönetim Kurulu Başkanı, Medtronic Eski Ceo’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Omar Ishrak, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Strauss Group Yönetim Kurulu Başkanı Ofra Strauss, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Pladis Global Ceo’su Salman Amin, Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Unilever Global İnsan Kaynakları Başkanı Leena Nair, Arçelik A.Ş. Ceo’su Hakan Bulgurlu, Columbıa Üniversitesi Sps Kıdemli Dekan Yardımcısı Steven Cohen, Internatıonal Youth Foundatıon (Uluslararası Gençlik Vakfı) Başkan ve Ceo’su Susan Reıchle, Sen de Gel Derneği Başkanı İbrahim Betil, Unicef Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, Hindistan’ı dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk yasası ve değerleri ile fark yaratan Tata Grubu yer alıyor.

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Farklı kurumlarda uzun yıllar boyunca görev yapan, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlı iki iş insanı; Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy imzalı kitap sosyal sorumluluk bilicini vurguluyor ve geleceğe ışık tutuyor.

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