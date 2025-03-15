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Samyeli önceki gün de spor salonundaydı. Ünlü isme bu kez kardeşi Sühan Samyeli de eşlik etti.

Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan kardeşler, benzerlikleriyle sosyal medyada gündem oldu. Sühan Samyeli için “Defne’nin erkek versiyonu”, “Ablasının ikizi gibi” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İstanbul hatırası

Fazıl Say, Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja ile turneye çıktı.

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Ünlü piyanist, dün akşamki İstanbul konseri öncesi birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı:



“Patricia ile yeni programımızı çalıştığımız prova günlerimiz. Yerinizi ayırtın lütfen, ilginç bir program ile buluşacağız. 16 Mart’ta Oslo,18 Mart’ta Berlin,20 Mart’ta Viyanave 21 Mart’ta Brüksel’deyiz.”

Keyifler yerinde

Mustafa Sandal, önceki gün eşi Melis Sütşurup Sandal’la İstinyePark’taydı. Alışveriş turunda görüntülenen ünlü çift, rahat ve şık kombinleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, mutluluk pozları verdi. Çok keyifli görünen çift, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra arkadaşlarıyla buluştu.

Metal zirvesi

1-2 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Dark Sun Festival, metal müziğin ağır toplarını bir araya getirecek.

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Festivalin ilk günü Sepultura, Radical Noise ve Helak, ikinci günü de Epica, Myrkur ve Knight Errant sahneye çıkacak.

Çağla’nın eli ağırdır

Alişan önceki gün Güngören’de Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle iftar yaptı.

Alişan, “Cennet Mahallesi” dizisi hakkında “Biz gerçekten Çağla Şıkel ile birbirimize vuruyorduk. Çağla’nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Çağla’yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım” dedi.

İyi bir aileyiz

Leman Sam geçtiğimiz gece Cihangir’de objektiflere yansıdı. Sanatçı, nisanda yoğun bir konser takvimi olacağını söyledi.

Sam, “Torununuz Taro Emir Tekin, sizi sıklıkla arar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim iki tane torunum var, ikisi de çok tatlı. Ben tipik bir anneanne olmadığım için ‘Bana gelmiş, gelmemiş’ diye hesap sormam çocuklarıma. Birbirimizi severiz, yan yana geldiğimizde çok güzel zaman geçiririz. Biz iyi bir aileyiz.” (Sayit DURMAZ)

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Arkadaşını ziyaret etti

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay kolunu kırdığını duyurmuştu. Civelek önceki gün de kolundan ameliyat olduğunu açıkladı.

Oyuncu, ameliyat sonrasında; “Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler” dedi. Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti. Bozoklu, fotoğraflarına; “Kollar kırılır yen içinde kalır” notunu düştü.

'Bana sökmez'

Elçin Sangu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

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Oyuncu, “Kadın olduğu için acımasızca davranmak istemediğim birinin aslında iç yüzünü çok net gördüm. İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. Kendisi daha önce bize kaostan beslendiğini söyledi. Ama bana sökmez bu durum. Beni tehdit ettiği için şikayetçi oldum. Bizim içimiz çok rahat, bile isteye kimseye biz haksızlık etmeyiz” dedi. (Deniz BOY)