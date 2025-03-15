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Defne’nin erkek versiyonu

Güncelleme Tarihi:

#Defne Samyeli#Alişan#Mustafa Sandal
Defne’nin erkek versiyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 08:46

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, formunu koruyabilmek için sporu aksatmıyor.

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Samyeli önceki gün de spor salonundaydı. Ünlü isme bu kez kardeşi Sühan Samyeli de eşlik etti.
Fotoğraflarını Instagram’da paylaşan kardeşler, benzerlikleriyle sosyal medyada gündem oldu. Sühan Samyeli için “Defne’nin erkek versiyonu”, “Ablasının ikizi gibi” şeklinde yorumlar yapıldı.

Defne’nin erkek versiyonu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İstanbul hatırası

Fazıl Say, Moldovalı keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja ile turneye çıktı.

Defne’nin erkek versiyonu

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Ünlü piyanist, dün akşamki İstanbul konseri öncesi birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı:

“Patricia ile yeni programımızı çalıştığımız prova günlerimiz. Yerinizi ayırtın lütfen, ilginç bir program ile buluşacağız. 16 Mart’ta Oslo,18 Mart’ta Berlin,20 Mart’ta Viyanave 21 Mart’ta Brüksel’deyiz.”

Keyifler yerinde

Mustafa Sandal, önceki gün eşi Melis Sütşurup Sandal’la İstinyePark’taydı. Alışveriş turunda görüntülenen ünlü çift, rahat ve şık kombinleriyle dikkat çekti.

Defne’nin erkek versiyonu


Geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili, mutluluk pozları verdi. Çok keyifli görünen çift, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra arkadaşlarıyla buluştu.

Metal zirvesi

1-2 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Dark Sun Festival, metal müziğin ağır toplarını bir araya getirecek.

Defne’nin erkek versiyonu


Festivalin ilk günü Sepultura, Radical Noise ve Helak, ikinci günü de Epica, Myrkur ve Knight Errant sahneye çıkacak.

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Çağla’nın eli ağırdır

Alişan önceki gün Güngören’de Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle iftar yaptı.

Defne’nin erkek versiyonu

Alişan, “Cennet Mahallesi” dizisi hakkında “Biz gerçekten Çağla Şıkel ile birbirimize vuruyorduk. Çağla’nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Çağla’yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım” dedi.

İyi bir aileyiz

Leman Sam geçtiğimiz gece Cihangir’de objektiflere yansıdı. Sanatçı, nisanda yoğun bir konser takvimi olacağını söyledi.

Defne’nin erkek versiyonu

Sam, “Torununuz Taro Emir Tekin, sizi sıklıkla arar mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim iki tane torunum var, ikisi de çok tatlı. Ben tipik bir anneanne olmadığım için ‘Bana gelmiş, gelmemiş’ diye hesap sormam çocuklarıma. Birbirimizi severiz, yan yana geldiğimizde çok güzel zaman geçiririz. Biz iyi bir aileyiz.” (Sayit DURMAZ)

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Arkadaşını ziyaret etti

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay kolunu kırdığını duyurmuştu. Civelek önceki gün de kolundan ameliyat olduğunu açıkladı.

Defne’nin erkek versiyonu

Oyuncu, ameliyat sonrasında; “Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler” dedi. Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyaret etti. Bozoklu, fotoğraflarına; “Kollar kırılır yen içinde kalır” notunu düştü.

'Bana sökmez'

Elçin Sangu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Defne’nin erkek versiyonu

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Oyuncu, “Kadın olduğu için acımasızca davranmak istemediğim birinin aslında iç yüzünü çok net gördüm. İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. Kendisi daha önce bize kaostan beslendiğini söyledi. Ama bana sökmez bu durum. Beni tehdit ettiği için şikayetçi oldum. Bizim içimiz çok rahat, bile isteye kimseye biz haksızlık etmeyiz” dedi. (Deniz BOY)

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#Defne Samyeli#Alişan#Mustafa Sandal

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