Defne Samyeli üniversiteli gençlerle buluştu

Haberin Devamı

Spikerlik sonrası oyunculuk ve şarkıcılık yapan Samyeli, kariyerine ilişkin soruları yanıtladı.

Samyeli, etkinlikten fotoğrafını sosyal medyada şu mesajla paylaştı:

“Galatasaray Üniversitesi’nde gencecik arkadaşlarımla bir araya geldik, sohbet ettik. Benim kariyer yolculuğum tam 35 yıl. Bu, üniversitede beni dinleyen arkadaşlarımın ve büyük ihtimalle bu satırları okuyan birçok kişinin yaşından büyük. Yaptığım iş dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren toplumu şekillendirmede büyük pay oynayan medyanın ve haber dünyasının bir çalışanı olarak tecrübe ettiklerim, yazdıklarım, çizdiklerim, anlattıklarımla bir zaman yolculuğuna çıktık hep birlikte o gün. Geleceğe dair umutlarımızı birlikte filizlendirdik.”