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Defne Samyeli üniversiteli gençlerle buluştu

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#Defne Samyeli#Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü#Galatasaray Üniversitesi
Defne Samyeli üniversiteli gençlerle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 09:28

Defne Samyeli, Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü tarafından düzenlenen “Integrity Summit” adlı kariyer zirvesinde öğrencilerle bir araya geldi.

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Spikerlik sonrası oyunculuk ve şarkıcılık yapan Samyeli, kariyerine ilişkin soruları yanıtladı.

Samyeli, etkinlikten fotoğrafını sosyal medyada şu mesajla paylaştı:

Defne Samyeli üniversiteli gençlerle buluştu

Galatasaray Üniversitesi’nde gencecik arkadaşlarımla bir araya geldik, sohbet ettik. Benim kariyer yolculuğum tam 35 yıl. Bu, üniversitede beni dinleyen arkadaşlarımın ve büyük ihtimalle bu satırları okuyan birçok kişinin yaşından büyük. Yaptığım iş dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren toplumu şekillendirmede büyük pay oynayan medyanın ve haber dünyasının bir çalışanı olarak tecrübe ettiklerim, yazdıklarım, çizdiklerim, anlattıklarımla bir zaman yolculuğuna çıktık hep birlikte o gün. Geleceğe dair umutlarımızı birlikte filizlendirdik.”

 

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#Defne Samyeli#Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü#Galatasaray Üniversitesi

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