Defne Samyeli: Annemi linç ediyorlar, üzülüyorum

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Enis Arıkan’ın “Boş Ders” programına konuk olan Samyeli, annesinin dış görünüşüyle ilgili yapılan benzetmelerin kendisini üzdüğünü söyledi:

“Annem 32 yaşında dul kaldı. O yıldan beri ne saçını boyatır, ne bakım yapar. Hâlâ yas tutuyor. Kardeşim Suhan’la anneciğimin fotoğraflarını paylaşıyoruz, sosyal medyada linçliyorlar. ‘Erkeğe, Can Dündar’a benziyor’ diyorlar. Annem bunlara hiç içerlemiyor, o çok gülüyor ama biz üzülüyoruz.”

Samyeli, kızları Deren ve Derin’in konuşma tarzları nedeniyle sosyal medyada eleştirilmesi hakkındaki soruya da şöyle yanıt verdi:

“Onların Türkçesini düzeltme konusu benim hiçbir zaman konum olmadı. Onlar benim bazı kelimeleri çok dikkatli kullanmamla zaman zaman dalga geçerler.”