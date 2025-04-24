Defne Joy Foster’ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum

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Babasının ikinci eşi Beyza Solmaz’la birlikte hazırladığı YouTube programına konuk olan Can Kılıç Solmaz, annesi hakkında ilk kez konuştu.

“İnternet diye bir şey var. 15 yaşındayım, telefonum var. O yüzden her şeyi biliyorum zaten” diyen Can, Beyza Solmaz’ın “Herhangi biri onun yerine geçmiş gibi düşünüyor musun?” sorusuna “Hayır, yok” yanıtını verdi.

Can, üvey annesinin “Rahmetli annenle ilgili sana her şeyi anlattığımız günü hatırlıyor musun?” sorusu üzerine de “Evet, şoke olmuştum” dedi.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

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Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.