×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Defne Joy Foster’ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum

Güncelleme Tarihi:

#Defne Joy Foster#Yasin Solmaz#Can Solmaz
Defne Joy Foster’ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 08:51

2011 yılında yaşamını yitiren oyuncu Defne Joy Foster’ın İlker Yasin Solmaz’la evliliğinden olan oğlu Can büyüdü, 15 yaşında bir delikanlı oldu.

Haberin Devamı

Babasının ikinci eşi Beyza Solmaz’la birlikte hazırladığı YouTube programına konuk olan Can Kılıç Solmaz, annesi hakkında ilk kez konuştu.

“İnternet diye bir şey var. 15 yaşındayım, telefonum var. O yüzden her şeyi biliyorum zaten” diyen Can, Beyza Solmaz’ın “Herhangi biri onun yerine geçmiş gibi düşünüyor musun?” sorusuna “Hayır, yok” yanıtını verdi.

Defne Joy Foster’ın oğlu Can: Annemle ilgili her şeyi biliyorum

Can, üvey annesinin “Rahmetli annenle ilgili sana her şeyi anlattığımız günü hatırlıyor musun?” sorusu üzerine de “Evet, şoke olmuştum” dedi.

Gözden KaçmasınBir anda emziği atıp ‘sen annemsin’ dediBir anda emziği atıp ‘sen annemsin’ dediHaberi görüntüle

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı.

Haberin Devamı

Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

70'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti.

Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Gözden Kaçmasın‘Görücü usulü evlendi, ablası evlendirdi’ Yıllar sonra yaşananları anlattı‘Görücü usulü evlendi, ablası evlendirdi’ Yıllar sonra yaşananları anlattı!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Joy Foster#Yasin Solmaz#Can Solmaz

BAKMADAN GEÇME!