Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş
Defalarca aldatıldı ama güzel anılarına kıyamadı… ‘Ben o elbiseyi hala saklıyorum’

Güncelleme Tarihi:

#Miley Cyrus#Liam Hemsworth#Gabriella Brooks
Defalarca aldatıldı ama güzel anılarına kıyamadı… ‘Ben o elbiseyi hala saklıyorum’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 14:26

O da birçok yaşıtı ve meslektaşı gibi kariyerine çocuk denecek yaşta başlamış, spot ışıklarıyla çok erken yaşta tanışmıştı. Bir gençlik dizisinde parlayan yıldızı onu yıllar sonra pop dünyasının en büyük isimlerinden biri yapacaktı.

Kariyerinin zirve günlerini yaşayan, artık oyunculuğu bir kenara atıp kariyerini sadece müzik üzerine kuran yıldız isim özel hayatını gözler önünde yaşamayı pek sevmese de bu konuda zaman zaman samimi açıklamalar yaparak gündeme geliyor.

Bunun son örneğini de biten evliliği ve onu aldattığı söylenen eski kocasıyla ilgili bir sırrını açığa çıkararak verdi…

Miley Cyrus, eski eşi Liam Hemsworth ile ilk randevusunda giydiği elbiseyi neden yıllardır sakladığını açıkladı…

İlk kez 2009 yılında, ikisi de gencecik birer yıldızken, “The Last Song” filminin setinde tanışmışlardı.

İlerleyen yıllarda Miley Cyrus ve Liam Hemsworth arasındaki aşk oldukça fırtınalı bir şekilde devam etti.

2016’da nişanlanan çift iki yıl sonra gizlice evlendi. Ancak nikah masasına oturmalarının üzerinden bir yıl bile geçmemişken ayrıldılar ve boşanma davaları 2020’de tamamlandı.

O dönemde de daha sonrasında da Liam Hemsworth’ün Miley Cyrus’u aldattığı dedikoduları bitmek bilmedi. Miley Cyrus da bunları doğrularcasına iki yıl önce flowers adında bir intikam şarkısı yazdı…

Eski eşine söylediği açıkça belli olan şarkıda bu aşkın ona verdiği acıyı anlatan ünlü şarkıcı artık her şeyi geride bıraktığını “Ben kendimi senden daha iyi severim” sözleriyle mühürlemiş oldu…

Ayrılıklarına rağmen Miley Cyrus, birlikte oldukları dönemden kalan birkaç eşyaya hala sahip ve dergiye “Eski kocamla tanıştığımda giydiğim elbise ve ilk randevumuzda giydiğim elbise hala bende” dedi.

Bu aldatmayla sonlanan ve küllenen eski aşkın başka anılarını da sakladığını itiraf eden ünlü şarkıcı “Mektuplar ve diğer eşyalarla birlikte, hayatımın bu tür güzel anlarını gerçekten tatmak ve hatırlamak istiyorum” diye ekledi.

Cyrus “Bu samimi anlar aynı zamanda halka açık anlardı, hangi parçayı paylaşmak istediğime ve hangilerinin görülmesine izin vereceğime karar vermek biraz zor” diyerek dillere düşen bu aşkı ve evliliği göz önünde yaşamış olmaktan da biraz pişmanlık duyduğunu ima etmiş oldu.

Miley Cyrus Hemsworth'tan boşandıktan sonra kendi meslektaşı müzisyen Maxx Morando ile bir ilişkiye başladı. Çift 2021’de arkadaşlarının ayarladığı bir randevuya çıkmıştı.

O gün bugündür birlikte olan ikili özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşıyor. Miley Cyrus bu aşkın başlangıcını “Bir çöpçatanlık randevusuydu ama onun için pek öyle değildi. En kötü ne olabilir ki, ayrılırım’ diye düşünmüştüm” diye anlatıyordu.

Liam Hemswoth de Miley Cyrus’un ardından aşk hayatında yeni bir sayfa açtı ve Avustralyalı model Gabriella Brooks ile aşk yaşamaya başladı.

Çift bu ayın başında nişanlandıklarını duyurdu. İkili birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı ve Miley Cyrus’a benzerliğiyle dikkat çeken Brooks heyecanla göz alıcı nişan yüzüğünü gösterdi.

