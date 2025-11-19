Dedesinin izinde

Haberin Devamı

Film-San Vakfı tarafından düzenlenen 2. Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri töreni önceki akşam Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Gecede, 2024-2025 sezonu boyunca sinema, dizi ve dijital platformlarda başarılı yapımlara imza atan isimlere ödülleri takdim edildi. Törenin sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ile Arzu Yetiş Kocatepe üstlendi.

Ödülü oğlu, kızı ve torunu aldı

Kaan Cüreklibatır, eşi Aslı Cüreklibatur ve kızı Zeynep Cüreklibatur ile babaları Cüneyt Arkın’a verilen “vefa ödüllü”nü aldı. Usta oyuncunun torunu Zeynep, “Dedemin izinden gitmek, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum. Dedemin toplumu birleştirme gibi bir özelliği vardı. Dedem masallardan çıkmış kahramanım. İngiltere’de de oyunculuk dersleri alacağım. Kadın oyuncu olarak Türkan Şoray’ı örnek alıyorum” dedi.

Emekçiler adına alıyorum

Hande Soral, “dijitalde en iyi dizi kadın oyuncu” ödülünü aldı.

Soral, “Sinemaya emek vermiş emekçiler adına buradayım. Bu ödül törenleri geçmişi bu günümüze getiriyor” dedi.

Meral Çetinkaya, “onur ödülü”ne layık görüldü.

Nur Sürer’in başrolündeki “Mukadderat”a “en iyi sinema filmi” ödülü verildi.

Can Kızıltuğ, “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filmiyle “en iyi yardımcı erkek oyuncu” ödülünü aldı.