×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Dedesinin izinde

Güncelleme Tarihi:

#Film-San Vakfı#Cüneyt Arkın#Vefa Ödüllü
Dedesinin izinde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 09:12

Film-San Vakfı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri töreni önceki akşam Rami Kütüphanesi’nde yapıldı.

Haberin Devamı

Film-San Vakfı tarafından düzenlenen 2. Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri töreni önceki akşam Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Gecede, 2024-2025 sezonu boyunca sinema, dizi ve dijital platformlarda başarılı yapımlara imza atan isimlere ödülleri takdim edildi. Törenin sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ile Arzu Yetiş Kocatepe üstlendi.

Ödülü oğlu, kızı ve torunu aldı

Kaan Cüreklibatır, eşi Aslı Cüreklibatur ve kızı Zeynep Cüreklibatur ile babaları Cüneyt Arkın’a verilen “vefa ödüllü”nü aldı. Usta oyuncunun torunu Zeynep, “Dedemin izinden gitmek, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum. Dedemin toplumu birleştirme gibi bir özelliği vardı. Dedem masallardan çıkmış kahramanım. İngiltere’de de oyunculuk dersleri alacağım. Kadın oyuncu olarak Türkan Şoray’ı örnek alıyorum” dedi.

Haberin Devamı

Dedesinin izinde

Emekçiler adına alıyorum

Hande Soral, “dijitalde en iyi dizi kadın oyuncu” ödülünü aldı.

Dedesinin izinde

Soral, “Sinemaya emek vermiş emekçiler adına buradayım. Bu ödül törenleri geçmişi bu günümüze getiriyor” dedi.

Dedesinin izinde

Meral Çetinkaya, “onur ödülü”ne layık görüldü.

Dedesinin izinde

Nur Sürer’in başrolündeki “Mukadderat”a “en iyi sinema filmi” ödülü verildi.

Dedesinin izinde

Can Kızıltuğ, “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filmiyle “en iyi yardımcı erkek oyuncu” ödülünü aldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Film-San Vakfı#Cüneyt Arkın#Vefa Ödüllü

BAKMADAN GEÇME!