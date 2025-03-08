'Dedemin mekânı cehennem olsun'

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6 yaşında yetiştirme yurduna verilen Doğuş yaşadıklarını anlattı:

“Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra büyükanneme verildim, o da bakmadı bana. Yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşımda kaçtım yurttan.” Yurttan kaçtıktan sonra babaannesine verildiğinden bahseden Doğuş yaşlı kadın için “Babaannemin mekânı cennet olsun” dedi.

Ancak şarkıcı, dedesi için “Mekanı cehennem olsun!” ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci tarafından nedeni sorulunca, “O bana kalsın. Dedem Almanya’dan dönünce evden kaçtım. Toprağı cehennem olsun” diye konuştu.

Doğuş 18 yaşındayken küçük bir çocuğu kurtarmak isterken bir adamı yaraladığını da anlattı:

“Bir park bekçisinin küçücük bir kardeşimize tecavüz etmesine engel olmak istedim. O kötü manzarayı görünce çakıyla neresi geldiyse vurdum.”

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