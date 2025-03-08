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'Dedemin mekânı cehennem olsun'

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#Doğuş#Esra Ezmeci#Ne Hissettin?
Dedemin mekânı cehennem olsun
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 09:00

ÜNLÜ şarkıcı Doğuş, Esra Ezmeci’nin “Ne Hissettin?” adlı YouTube programına konuk oldu.

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6 yaşında yetiştirme yurduna verilen Doğuş yaşadıklarını anlattı:

“Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra büyükanneme verildim, o da bakmadı bana. Yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. Altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşımda kaçtım yurttan.” Yurttan kaçtıktan sonra babaannesine verildiğinden bahseden Doğuş yaşlı kadın için “Babaannemin mekânı cennet olsun” dedi.

Ancak şarkıcı, dedesi için “Mekanı cehennem olsun!” ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci tarafından nedeni sorulunca, “O bana kalsın. Dedem Almanya’dan dönünce evden kaçtım. Toprağı cehennem olsun” diye konuştu.

Doğuş 18 yaşındayken küçük bir çocuğu kurtarmak isterken bir adamı yaraladığını da anlattı:

“Bir park bekçisinin küçücük bir kardeşimize tecavüz etmesine engel olmak istedim. O kötü manzarayı görünce çakıyla neresi geldiyse vurdum.”

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Dedemin mekânı cehennem olsun

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#Doğuş#Esra Ezmeci#Ne Hissettin?

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