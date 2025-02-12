“Dayı 2” ruhu olan bir iş

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◊ Daha önce birlikte çalıştınız mı?

- Ergül Miray Şahin: 10 yıl önce “Sevda Kuşun Kanadında” adlı projede çalışmıştık. Zaten Uğur abi (Bayraktar) arayınca sevindim. Uğur abiyle bir kez tanışmıştım ondan önce. Ama o babacan tavrı hissetmiştim. Enerjisi çok farklı, çok ağırbaşlı. 10 yıl sonra böyle konuşunca yine aynı kaldığımız yerden devam ediyor gibi hissettik.

- Ufuk Bayraktar: Miray bence Türkiye’nin parmakla gösterilecek kadın oyuncularından biri. Ben de oynarken hissediyordum. Abimin de hem kurgu tarafında hem de arka planda uğraşırken çok keyif aldığı birisi Miray. Bir yönetmen için büyük bir nimet bu hanımefendinin sette olması.

◊ Nasıl bir film oldu sizce?

- Ufuk Bayraktar: Çok emek harcandı. Çok da iyi bir şey çıktığını düşünüyoruz. Gerçekten bir Uğur Bayraktar lisanı, anlatım dili var. İlk filmin üstüne koyarak da yaptı. Kendi tarzı olan, kendi anlatım biçimi olan, kendi kitlesini oluşturabilecek yapıda bir yönetmen işi oldu.

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◊ Rolünüz ne filmde Miray Hanım?

- Ufuk Bayraktar: Filmimizin kraliçesi, prensesi, her şeyi.

- Ergül Miray Şahin: Cesur, bıcır bıcır, gençliğin enerjisinin zirvesinde ve kendi bulunduğu toplumun düzeninin dışına çıkabileceğini idrak etmiş bir kızı canlandırıyorum. “Ben evlenmem, giderim okurum” diyor. Ve büyük bir cesaretle kendisine şehre atıyor. Sonrasında da yaşadığı kötü hikayelerden iyi insanlarla karşılaşarak çıkmasını izleyeceğiz. Baştan sona karakterin yaşla değişimini görüyoruz.

◊ Siz de cesur musunuzdur?

- Ergül Miray Şahin: Evet cesurumdur. Cesur kadın rollerini oynamayı da seviyorum.

BU SEFER DAHA DRAMATİK

◊ Peki ilk filmde hangi duygu daha baskındı, bu filmde hangisi?

- Ufuk Bayraktar: İkinci filmde artık, birinci filmde uğraştığı şeylerin ardından kader çizgisi onu bir yere getiriyor. Kabadayılık dünyasında belli bir noktaya geldikten sonra belli adaletlerin savaşını veren ve bunun için mücadele eden bir adam oluyor aslında. Dayı 1’deki değişen adamı daha sertleşmiş, daha hayatın yükünü üstüne toplamış bir halde görüyoruz. Bu sefer dramatik olarak canını acıtan şeyler de daha büyük. Çocuğuyla alakalı sınanıyor mesela.

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◊ Siz hayatınızda sorunlarla başa çıkarken daha çok hangi duyguyla hareket edersiniz?

- Ufuk Bayraktar: Olaya göre değişiyor. Bazen öyle bir sorunla karşılaşıyorsun ki kendini sorguluyorsun, kendinde hatayı arıyorsun. Bazen öyle bir sorunla karşılaşıyorsun, “şükür” deyip geçiyorsun. Duruma bağlı yani.

- Ergül Miray Şahin: Benim için de öyle olabiliyor. Yani nasıl bir sorun olduğu önemli. Sorunu kimi zaman çok sakin ve dingin karşılayabiliyorsun. Doğru olan, akılcı olan da o oluyor. Kimi zaman da biraz yükselmek gerekiyor.

◊ “Dayı”nın büyük bir izleyici kitlesi var. Film serisi veya dizi olmasını isteyenler de var. Sizin planlarınızda var mı?

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- Ufuk Bayraktar: Buna en güzel cevabı filmin basın toplantısında abim söylemişti, biraz seyirci belirleyecek. Eğer belli bir oranda bizi teşvik edecek karşılığı olursa bir sonraki adım atılır. Ama 3’üncü film mi olur, dizi mi olur zaman gösterecek.

ABİMLE ZIT KARAKTERLERİZ AMA BİRBİRİMİZİ TAMAMLARIZ

◊ Filmin yönetmeni ve senaristi abiniz. İki kardeş birbirinizi tamamlar mıydınız?

- Ufuk Bayraktar: Normalde biz abimle çok anlaşamayız. Ben biraz daha düz ve duygularıyla hareket eden bir adamım. O biraz daha kompleks ve akıl çerçevesini daha fazla kullanıyor. O neyin ne olduğunu gösterir, babacan tavrı vardır. O daha prensiplidir. Zıt karakterleriz bu yüzden birbirimizi tamamlıyoruz.

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◊ Bir röportajınızda “Yeteneğinden çok sosyal medyanızla değerlendiriliyorsunuz” demişsiniz. Bu konuda bir sıkıntı mı yaşadınız?

- Ergül Miray Şahin: Yaşadım tabii ki. 16 yıldır ben hayatımı oyunculukla geçindiriyorum. Çok iyi geçen proje görüşmeleri ve oyuncu seçmelerinin ardından önce alkışlanıp, sonra yapımcının sosyal medyama bakıp yetersiz bulduğu için işi alamadığımı biliyorum. O olayı yaşadıktan sonra biraz kendimi bu durumlara uyumlamam gerektiğini anladım.

◊ Asla yapmam dediğiniz bir şey var mı oyunculuk adına?

- Ufuk Bayraktar: Senaryonun gücüne bağlı. Sonunda gittiği noktada ne mesaj verdiğine bağlı. Nereye evrildiğine bağlı. Yapmam diye bir şey yok.

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- Ergül Miray Şahin: Senaryonun ikna etmesi lazım. Senin dışındaki bütün o işin elementlerinin ikna etmesi lazım.

- Ufuk Bayraktar: Hatta öyle ters köşe şeylerde ikna edebilen bir senaryoya denk gelebilirsen muazzam bir şey.