Aki "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi'nden Teaser Fragman Yayınlandı!

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Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta vizyona girerek izleyicilerine unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunmaya hazırlanıyor.



"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminde Ufuk Bayraktar'a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.