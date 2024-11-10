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Aki "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi'nden Teaser Fragman Yayınlandı!

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#Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi#Ufuk Bayraktar#Ergül Miray
Aki Dayı 2: Bir Adamın Hikayesinden Teaser Fragman Yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 12:46

Aki "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi"nin  ilk teaser fragmanı yayınlandı. Yapımını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar oturuyor. Başrolde ise yine Ufuk Bayraktar'ı izliyoruz.

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Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta vizyona girerek izleyicilerine unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminde Ufuk Bayraktar'a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol gibi birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor.

 

 

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#Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi#Ufuk Bayraktar#Ergül Miray

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