Davut Güloğlu: Pişmanlıklarım manşet olur

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Şarkıcı, “Bir pişmanlığınız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yaşadığım pişmanlıklar vardır, söylesem manşet olur. Bunların bazılarını da söyleyip insanları köpürtmek istemem. Pişmanlıklar insana olgunluk katar. Hayattan ders aldık. Hayatımın kitabını yazıyorum, belki oradan öğrenirsiniz. Açık açık isimleri de yazıyorum. Saklamam.”

Güloğlu, Unkapanı’nın canlanması gerektiğini de vurguladı ve “Gerçekten müzik işini bilenler geri gelmeli” dedi. Şarkıcı, 90’ların sonunda meşhur olduğunda isim haklarını para vererek satın aldığını açıkladı:

“Ben kendi ismimi satın almış bir adamım. ‘Nurcanım’ şarkım milyonlar satmıştı ama buna rağmen bir lira para almıyorduk. Çünkü isim haklarımızı vermiştik. Osman Yağmurdereli sayesinde para ödeyerek ismimi aldım. O zaman da Şahin Özer’e bağlıydım. Sanatçının konserden başka geliri yoktu. Şimdi kendimiz yapıyoruz işlerimizi.”