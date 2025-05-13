Davası bugün görülmüştü… Mahkeme ünlü oyuncuyu cinsel tacizden suçlu buldu!

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Şöhretlerine ve güçlerine rağmen kadınlara kâbusu yaşatan bu erkekler davalarda ceza almaya başladıkça sektörde büyük bir çözülme başladı ve birçok kadın korkularını üzerinden atıp farklı isimler için suçlamalar yapmaya devam etti.

2021 yılında bir film setinde çalışan iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Fransız yıldız Gerard Depardieu de yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulunarak adını diğer taciz suçlusu ünlü erkeklerin arasına yazdırmış oldu.

MAHKEME ÜNLÜ OYUNCUYU SUÇLU BULDU

Bugün sabah saatlerinde başlayan mahkemede hakim Gerard Depardieu’yü “Les Volets Verts” (Yeşil Kepenkler) filminin çekimleri sırasında 54 yaşındaki bir set görevlisini elle taciz etmekten suçlu buldu.

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76 yaşındaki aktörün davası #MeToo sonrası Fransız toplumunun ve film endüstrisinin önde gelen isimlerin karıştığı cinsel suiistimal iddialarını nasıl ele aldığına dair önemli bir sınav olarak görülüyor.

İKİNCİ BİR DAVASI DAHA VAR

Öte yandan yargıçlar heyeti aynı sette Gerard Depardieu’den şikayetçi olan bir diğer kadın çalışanın davasını da bugün görüşüp karara bağlayacak.

İlk davada suçlu bulunan Fransız oyuncu için diğer davanın da aynı şekilde sonuçlanması bekleniyor.

İkinci davanın şikayetçisi de 34 yaşındaki bir film asistanıydı.

Davaya suçlamaları yönelten iki isim de katılmadı.





"BEN ÖYLE BİRİ DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Mart ayında görülen dört günlük duruşmalar sırasında Depardieu suçlamaları reddederek “öyle biri olmadığını” söylemişti.

Film setinde kaba ve cinsel içerikli bir dil kullandığını ve bir tartışma sırasında set giydiricisinin kalçalarını tuttuğunu kabul etti, ancak davranışının cinsel içerikli olduğunu reddetti.

Yargıçlar heyeti tarafından suçlu bulunması halinde ünlü oyuncu beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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SAVCI ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Paris savcısı Depardieu'nün suçlu bulunarak 18 ay tecilli hapis ve 20,000 Euro (22,200 $) para cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, aktörün “tamamen inkâr etmesini ve kendini sorgulamamasını” kınadı.

Fransız sinema dünyasından bazı isimler Depardieu'ya desteklerini ifade ettiler. Fransız sinemasının ünlü yüzleri Vincent Perez ve Fanny Ardant mahkeme salonunda onun yanında yer alanlar arasındaydı.

250'DEN FAZLA FİLM ÇEKTİ, ŞÖHRETİ ÜLKESİNİ AŞTI

Depardieu'nun uzun ve hikayelerle dolu kariyeri onu bir Fransız sinema devi haline getirmişti.

250'den fazla film çektiğini söyleyen usta oyuncu kılıç ustası ve şair Cyrano de Bergerac rolündeki performansıyla 1991 yılında Oscar'a aday gösterilmişti.

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Depardieu 20'den fazla kadın tarafından alenen ya da resmi şikayetlerle görevi kötüye kullanmakla suçlandı, ancak şimdiye kadar sadece cinsel saldırı davası mahkemeye taşındı. Diğer bazı davalar delil yetersizliği ya da zaman aşımı nedeniyle düştü.