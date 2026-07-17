Danla Biliç: Yoğun bakımdan döndüm

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Yıllar önce estetik amacıyla poposuna ‘aquafilling’ işlemi yaptıran, ancak dolgu maddesinin vücuduna yayılması nedeniyle birçok kez ameliyat olmak zorunda kalan Danla Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden yeniden bıçak altına yattı.

Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede acilen ameliyata alınan Bilic, durumunun iyi olduğunu duyurdu: “3 gün önce 39.5 derece ateşle hastaneye kaldırıldım. Tansiyonum 5’e düştü. Yapılan müdahaleler sonucunda yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Değerlerim uygun hâle gelir gelmez ameliyata alındım. Günlerdir neredeyse yarı baygın bir hâldeydim, gücümü yeni toparlayabildim