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Danla Biliç: Yoğun bakımdan döndüm

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#Danla Biliç#Ameliyat#Dolgu Botoks
Danla Biliç: Yoğun bakımdan döndüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 07:59

Vücudundaki dolgu işlemi nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşayan ve ameliyat olan Danla Biliç’ten haber geldi.

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Yıllar önce estetik amacıyla poposuna ‘aquafilling’ işlemi yaptıran, ancak dolgu maddesinin vücuduna yayılması nedeniyle birçok kez ameliyat olmak zorunda kalan Danla Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden yeniden bıçak altına yattı.

Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede acilen ameliyata alınan Bilic, durumunun iyi olduğunu duyurdu: “3 gün önce 39.5 derece ateşle hastaneye kaldırıldım. Tansiyonum 5’e düştü. Yapılan müdahaleler sonucunda yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Değerlerim uygun hâle gelir gelmez ameliyata alındım. Günlerdir neredeyse yarı baygın bir hâldeydim, gücümü yeni toparlayabildim

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#Danla Biliç#Ameliyat#Dolgu Botoks

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