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Danla Biliç 4. kez ameliyat masasında

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#Danla Biliç#Kalça Dolgusu Estetiği#Bülent Cihantimur
Danla Biliç 4. kez ameliyat masasında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 08:48

3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu estetiği, Danla Biliç’in kâbusu oldu.

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Sosyal medya fenomeni, vücuduna yayılan dolguyu temizletmek amacıyla önceki gün dördüncü kez ameliyat masasına yattı.

Çıkarılan dolgunun fotoğrafını Instagram’da paylaşan Danla Biliç, enjekte edilen malzemenin miktarını gördüğünde şaşkına döndüğünü ifade etti.

Biliç, takipçilerini kalça dolgusu yaptırmamaları konusunda uyardı:

“Yan odadaki kızı ziyaret ettim, aynı doktora ameliyat olmuş zamanında. Bugün sekizinci dolgu temizletme ameliyatını olmuş.”

Biliç’in sağlık sorunları yaşamasına neden olan işlemi, karıştığı trafik kazasının ardından yurtdışına kaçan Timur Cihantimur’un babası, estetik cerrah Bülent Cihantimur’un yaptığı ortaya çıkmıştı.

Danla Biliç 4. kez ameliyat masasında

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#Danla Biliç#Kalça Dolgusu Estetiği#Bülent Cihantimur

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