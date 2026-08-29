Damla Colbay: Teşkilat’ın içindeyim

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Dizide “Defne” karakterine hayat verecek oyuncu, “Çok heyecanlıyım. Bir sene gibi bir dinlenme sürem oldu. Defne karakteri gerçekten çok içime sindi. İsmini de çok sevdim. Teşkilat’ın içindeyim ve çok oynamak istediğim bir karakterdi” dedi.

Colbay, 10 yıl önce ‘İçerde’ dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Bensu Soral ve Duygu Sarışın ile yıllar sonra yeniden aynı projede buluşacak olmaktan da büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bensu Soral için övgü dolu sözler söyleyen Colbay, “Bensu dünya tatlısı. Onunla oynamak çok keyifli geçiyor. 10 yıl sonra yeniden bir araya gelmek çok güzel. ‘İçerde’nin kadınları olarak şimdi ‘Teşkilat’ta buluştuk” dedi.