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Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

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#Anna Nicole Smith#Larry Birkhead#Dannielynn Birkhead
Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 14:51

Onun hayat hikayesi duyanları ağlatacak türden... Gösterişli fiziği sayesinde pırıltılı dünyaya adım attı önce. Dedesi yaşındaki milyarder kocasıyla evliliği de ondan kalan mirası alması da uzun sürdü... O süreçte de hep manşetlerdeydi zaten.

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Yaşadığı trajedi de bir yana... İlk göz ağrısı evladını 20 yaşında kaybettikten aylar sonra kendisi de bu dünyadan göçüp gitti.

O sırada daha 39 yaşındaydı.  İşin daha da trajik yanı geride minik bir bebek bırakmıştı. Onu doğru dürüst tanıyamadan, kokusuna hasret büyüyecek beş aylık bir kız çocuğu.

İşte o kız çocuğu artık büyüdü. Annesi olmasa da babası ona kol kanat gerdi ve bugünlere getirdi. Annesiz büyüyen o genç kız, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte görenleri hem şoke etti hem de duygulandırdı.

Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

ONU GÖRENLER DONDU KALDI
Bu ilginç öykünün kahramanları bir döneme damgasını vuran model ve oyuncu Anne Nicole Smith ile kızı Dannielyn Birkhead.

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Bu üçgenin diğer yanında da Dannielynn'in babası Larry Birkhead var.

Anna Nicole Smith öldüğünde daha bir yaşına bile girmemiş olan Dannielyn artık 18 yaşında bir genç kız.

Sık sık babasıyla spot ışıklarının altına, kamera karşısına çıkıyor... Her görüldüğünde de akıllara gencecik yaşta hayata veda eden annesi Anna Nicole Smith geliyor.

Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

Anna Nicole Smith, bundan 21 yıl önce aynı elbiseyle aynı galaya katılmıştı.

Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

ANNESİNİN YILLAR ÖNCE GİYDİĞİ ELBİSEYLE KIRMIZI HALIYA ÇIKTI
Dannielynn ve Larry Birkhead önceki akşam da Barnstable Brown Gala etkinliğine katıldı. Baba ile kızı ne zaman böyle bir etkinliğe katılsalar büyük ilgi çekiyorlar ama bu kez durum biraz daha farklıydı.

Dannielynn, kırmızı halıya adım attığı andan itibaren görenlerin kalp atışları da hızlandı. Çünkü üzerindeki askılı siyah elbise çok tanıdıktı.

Annesi Anna Nicole Smith, bundan tam 21 yıl önce yani 2004'te aynı elbiseyi aynı galada giymişti.

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Genç kız saçlarını bile annesinin o gece yaptığına benzer modelde toplamıştı. İşte bu yüzden Dannilynn'i gören ve Anna Nicole'ü hatırlayan herkes yıllar öncesine döndü.

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Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

'ANNEMDEN ALABİLECEĞİM EN YAKIN SARILMA'
Dannielynn, gecede People dergisine yaptığı açıklamada "Bu elbise annemden alabileceğim en yakın sarılma" diye konuştu.

Babası Larry Birkhead ise kızını bu elbiseyle görmenin kendisini duygulandırdığını saklamadı. Anlattığına göre Dannielynn, daha çok küçükken bu elbiseyi dolapta gördüğünde elini üzerine koydu ve uzun süre öylece kaldı.

Yıllar sonra da onu giyip kırmızı halıya çıktı, tıpkı annesinin yaptığı gibi.

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Birkhead'in söylediğine göre Dannielynn'i bu elbiseyi giyecek kadar büyümüş görmek kendisi için gerçek üstü bir durum aynı zamanda.

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Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

ANNESİYLE ARASINDA KALAN TEK BAĞ ONUN EŞYALARI
Larry Birkhead'e göre kızı Dannielynn'in bu elbiseyi giymesi çok anlamlı. "Onun artık annesinin kıyafetlerini giymeye başladığını gördüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

Birkhead'in söylediğine göre Anna Nicole Smith, bir giydiği kıyafeti bir daha giymezdi. Onun ölümünden sonra da hiçbir elbisesi atılmadı.

Hatta ondan kalan bütün kıyafet ve aksesuarları saklamak için de 200 bin doların üzerinde para harcadığını da söyledi Birkhead.

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Larry, bu eşyaların kızı Dannielynn ile annesi Anna Nicole Smith arasında bağlantı kurduğunu bu yüzden bunları saklamak istediğini de sözlerine ekledi.

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BABASI DNA TESTLERİYLE BULUNDU
Sadece 5 aylıkken annesiz kalan Dannielynn'in babası yapılan DNA testleriyle kanıtlandı. Bundan sonra da Larry Birkhead belki Anna Nicole Smith genç yaşta ölmese haberdar bile olmayacağı kızını büyütmeye başladı.

Anna Nicole Smith, öldüğünde kızına milyarder yaşlı kocasından zorlu bir yasal mücadele sonucu elde ettiği 88.5 milyon doları da miras bıraktı.

Smith'in büyük oğlu Daniel'ın da 20 yaşında hayata veda ettiğini hatırlatalım.

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Daha küçücükken mezar taşına fısıldardı... Bu elbise ona miras kaldı: Sanki annem bana sarılmış gibi hissediyorum

Playboy güzeli olarak ünlenen Anna Nicole Smith, 2007 yılında 40 yaşına girmesine çok az bir zaman kala hayata veda etti. 

 

 

 

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#Anna Nicole Smith#Larry Birkhead#Dannielynn Birkhead

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