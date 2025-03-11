Daha 43 yaşındaydı… Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

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Şarkıcı 43 yaşında evinde ölü bulundu, hayranları yıkıldı

Dünya çapında çok popüler hale gelen K-Pop akımının temsilcilerinden ünlü şarkıcı, pop yıldızı Wheesung evinde ölü bulundu.

43 yaşındaki yıldız ismin hayranları ölüm haberiyle birlikte yasa boğuldu.

Yetkililer, Güney Koreli şarkıcının cesedinin ölümünden “önemli bir süre” sonra bulunduğunu bildirdi.

Ölümünü soruşturan Seul polisi, şarkıcının kalp durması nedeniyle öldüğünü, cinayetten şüphelenmediklerini söyledi.

Wheesung’un ölümü, 24 yaşındaki Güney Koreli aktris Kim Sae-ron'un kendi canına kıydıktan sonra Seul'deki evinde trajik bir şekilde ölü bulunmasından bir aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

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Asıl adı Choi Whee-sung olan Wheesung, kariyerine 2002 yılında başladı ve kendi ülkesinde şöhrete ulaştı.

Bir balad şarkıcısı olarak yetenekleri sayesinde kendine bir isim yaptı ve Güney Kore'de R&B'yi popüler hale getirmesiyle geniş çapta tanındı.

Çok beğenilen sesi ve tarzıyla Shin Seung-hun ve Seo Tae-ji gibi deneyimli Koreli şarkıcıların övgüsünü kazandı ve Hollywood da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında sahne aldı.

Şarkıcı, son on yıldır önde gelen sanatçılarla çalışarak diğer K-Pop yıldızlarına akıl hocalığı ve vokal koçluğu yapmaya devam etti.

Wheesung bu hafta sonu Daegu şehrinde balad şarkıcısı KCM ile birlikte sahne alacaktı, ancak haberlerin ardından gösteri iptal edildi.

Şarkıcı, 2021 yılında Michael Jackson'ın ölümüne neden olan güçlü bir anestezik olan propofolü kötüye kullandığı gerekçesiyle iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığında kendisini tartışmaların merkezinde bulmuştu.

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Yonhap Haber Ajansı, şarkıcının aynı apartmanda yaşayan annesinin, günün erken saatlerinde menajeriyle yaptığı bir toplantıya katılmaması üzerine onu kontrol ettiğini ve cansız bedenini bulduğunu bildirdi.

Şarkıcının ölümü K-Pop dünyasını sarsan trajedilerin son halkası oldu.

Netflix dizisi Bloodhounds'ta rol alan ve ülkenin en umut verici genç oyuncularından biri olan K-drama yıldızı Kim Sae-ron, geçtiğimiz ay trajik bir şekilde intihar ederek hayatını kaybetti.

24 yaşındaki oyuncu, ölümünden önce trajik bir K-pop yıldızı hakkında akıllardan çıkmayan bir Instagram mesajı yayınladı ve merhum K-pop yıldızı Moonbin'in doğum gününü andı.

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K-Pop yıldızı Moonbin de 2023 yılında Seul, Gangnam-gu'daki dairesinde ölü bulunmuş, polis ölümünün şüpheli bir intihar olduğunu açıklamıştı.