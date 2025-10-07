Daha 31 yaşındaydı… Ünlü fenomen ‘tilki gözü’ operasyonundan sonra hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

Brezilyalı moda fenomeni Junior Dutra, "tilki gözü" ameliyatı komplikasyonları nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Instagram'da Junior Dutra olarak bilinen moda fenomeni, geçirdiği estetik operasyon sonrasında hastaneye yatmak ve tedavi görmek zorunda kaldığını iddia etmişti.

Junior Dutra’nın 3 Ekim’de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ünlü fenomenin bir arkadaşı basına açıklama yaparak Junior'ın ameliyat sonrası komplikasyonlarının enfeksiyona dönüştüğünü iddia ederek, arkadaşının vefatını doğruladı.

Anlatılanlara göre Junior Dutra 3 Ekim’de hastalanarak acile kaldırıldı, nefes darlığı çektiğini söylüyordu. Ancak ne yazık ki hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra hayatını kaybetti.

Junior Dutra’nın gözleri daha çekik gösteren bu “tilki gözü” operasyonunu geçirdikten sonra sürekli rahatsızlık yaşadığı ve gözlerinin enfeksiyon kaptığı iddia edildi.

Operasyonu mart ayında gerçekleştiren Dr. Fernando Garbi ise iddiaları reddetti.

Ameliyat olduğundan beri yüzünde morluklar ve şişlikler olduğu söylenen influencer’ın süreç boyunca bir dermatolog tarafından tedavi edildiği de ortaya çıktı.

Junior Dutra, ameliyat sonrası sürekli sıkıtı yaşadığı için doktoru hakkında soruşturma açılması talibinde de bulunmuştu. Ancak doktor ve klinik tüm bu şikayetleri reddetti.

Ünlüler arasında da çok popüler olan bu tilki göz operasyonunu yaptıran ve hayatını kaybeden Junior Dutra’nın resmi ölüm nedeni henüz belli değil.

Dutra'nın Instagram'da 123.000 takipçisi vardı ve göz alıcı yaşam tarzının şık fotoğraflarını paylaşmayı seviyordu.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan Dutra moda stilisti olarak çalışıyordu.