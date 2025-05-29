D.O.Z. vizyona giriyor

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Yapımcılığını Erdoğan Yaprak’ın üstlendiği Mehmet Kahraman, Boğaç Aksoy, Abidin Yerebakan, Şevki Özcan, Yağmur Ün, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Mert Aydoğdu’nun başrolünü paylaştığı ‘D.O.Z.’ filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de gerçekleşti.
Aksiyon ve heyecan dolu projenin senaryosunu Coşkun Gündoğdu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır oturdu.
Ün, “Erkeklerin çok olduğu sette çalışmak nasıldı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Prensesler gibiydim. Bunun konforunu yaşadım.”
Abidin Yerebakan, “Mafya rolünden sıkıldığınız oldu mu?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Parama bakarım niye sıkılayım? Kurtlar Vadisi keşke yeniden çekilse ama zor. Kurt kalmadı.”