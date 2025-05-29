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D.O.Z. vizyona giriyor

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#D.O.Z.#Boğaç Aksoy#Yağmur Ün
D.O.Z. vizyona giriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 10:06

Aksiyon ve heyecan dolu ‘D.O.Z.’ filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Film, yarın seyircisi ile buluşacak.

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Yapımcılığını Erdoğan Yaprak’ın üstlendiği Mehmet Kahraman, Boğaç Aksoy, Abidin Yerebakan, Şevki Özcan, Yağmur Ün, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Mert Aydoğdu’nun başrolünü paylaştığı ‘D.O.Z.’ filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de gerçekleşti.

Aksiyon ve heyecan dolu projenin senaryosunu Coşkun Gündoğdu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır oturdu.

D.O.Z. vizyona giriyor


Yağmur Ün, “Birçok kişiyle daha önce çalışmış olmak konforlu hissettirdi. Çekimlerin yapıldığı İnegöl’deki halkı unutmak istemiyorum. Güzel bir deneyimdi” diye konuştu.

Ün, “Erkeklerin çok olduğu sette çalışmak nasıldı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Prensesler gibiydim. Bunun konforunu yaşadım.”

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D.O.Z. vizyona giriyor

Abidin Yerebakan, “Mafya rolünden sıkıldığınız oldu mu?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Parama bakarım niye sıkılayım? Kurtlar Vadisi keşke yeniden çekilse ama zor. Kurt kalmadı.” 

D.O.Z. vizyona giriyor

 

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#D.O.Z.#Boğaç Aksoy#Yağmur Ün

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