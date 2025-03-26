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Cuma akşamı sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Enis Arıkan#Hayalperest#Zorlu PSM
Cuma akşamı sahnede
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:53

ENİS Arıkan, başrolünde yer aldığı ‘Hayalperest’ oyunuyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

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Hayallerinin peşinde koşan bir gencin 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan ve starlığa uzanan hikâyesini anlatan oyun, 28 Mart Cuma akşamı Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Metnini Mert Dilek’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen’in oturduğu oyunda Enis Arıkan’a 30’a yakın dansçı ve koro eşlik ediyor.

Müziklerini Tuluğ Tırpan’ın bestelediği, dans koreografilerini ise Beyhan Murphy’nin yaptığı ‘Hayalperest’te yer alan ve oyunla aynı adı taşıyan şarkı ise Sezen Aksu’nun imzasını taşıyor.

 

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#Enis Arıkan#Hayalperest#Zorlu PSM

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