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Coşkun Sabah'tan Fenerbahçe'ye marş mesajı

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#Coşkun Sabah#Galatasaray Marşı#Ali Koç
Coşkun Sabahtan Fenerbahçeye marş mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 08:21

Galatasaray’ın Yenikapı’daki kutlamalarında sahneye çıkamayan, ancak 25’inci şampiyonluk için hazırladığı marşı kulübe hediye eden Coşkun Sabah, Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi: “Ali Koç kesenin ağzını açarsa, Fenerbahçe için de marş yaparım.”

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GALATASARAY’A SİTEM ETTİ

Süper Lig’de 25’inci şampiyonluğunu ilan ederek 5’inci yıldıza ulaşan Galatasaray bu tarihi başarıyı 25 Mayıs’ta Yenikapı’da kutlamış, sarı-kırmızı renklere gönül veren sanatçı Coşkun Sabah kutlamada sahne almaya hazırlanırken son anda kadrodan çıkarıldığını söyleyerek sitemli açıklamalar yapmıştı. 25’inci şampiyonluk için özel bir marş besteleyen sanatçı, yaşananlara rağmen eserini kulübe hediye edeceğini dile getirmişti.

KESENİN AĞZINI AÇARSA

Coşkun Sabah, geçtiğimiz gün Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasından çıkarıldığı için yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Sabah, takımının ezeli rakibi Fenerbahçe’ye sürpriz bir çağrıda bulundu. Sanatçı, “Ali Koç kesenin ağzını açarsa, Fenerbahçe için de marş yaparım” dedi.

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#Coşkun Sabah#Galatasaray Marşı#Ali Koç

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