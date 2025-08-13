Coşkun Sabah: Sosyal medyayı ciddiye almıyorum

Haberin Devamı

COŞKUN Sabah, yakın arkadaşı Mustafa Denizli ile Bebek’teydi. Sanatçı, “Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi dünya yıldızları İstanbul’da konser verdi. Takip ettiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Takip etmedim. Kendi dünyamızda kendi ülkemizdeyiz. Sosyal medyayı geçiniz. Geçen Hande Erçel’in, ‘Artık konuşacak durumda değilim, ne söylesem tepki ve hakaret alıyorum’ sözlerini gördüm. Sosyal medya yorumlarını ciddiye almıyorum. 2018’de de kayyumla MESAM başkanı olduğum zaman yemediğim küfür kalmamıştı.” Sabah, Bülent Ersoy’un playback yapan sanatçıları eleştirmesi hakkında şunları söyledi: “Hayatımda playback yapmadım ve yapmam. Ben de karşıyım. Playback’te ağzını açıp kapatıyorsun, efor yok. Canlı okuduğun zaman emek var. Bunun karşılığını alkışla alıyorsunuz.”



FENERBAHÇE’NİN KUTLAMASINDA SAHNE ALIRIM



Coşkun Sabah, Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında sahne alamamış daha sonra Kalamış Galatasaray Tesisleri’nde taraftarlar ile buluşmuştu. Sanatçı, “Orası sahne almam için armağan oldu. ‘Sanatçımızla bir sorun yok’ mesajıydı” dedi. Sanatçı, “Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamasından teklif gelse kabul eder misiniz?” sorusuna, “Tabii ki sahne alırım” yanıtını verdi.