Coşkun Sabah: 72 değil 52 yaşındayım

Haberin Devamı

19 yıldır evli olduğu Ceyda Sabah’tan boşandıktan sonra kendisinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olduğu için eleştirilen Coşkun Sabah toplumdaki yaş algısına tepki gösterdi.

Sanatçı geçmişte 35 yaşındaki bir kadınla ilişki yaşadığını belirterek, “Resim olarak en uygun çifttik. Ancak kızın annesi yaş farkımız nedeniyle bu ilişkiye karşı çıktı” dedi.

1952 doğumlu Sabah, “Eğer 72 olsaydım, belki böyle tepkiler anlaşılabilir olurdu. Ancak biyolojik yaşım 52, kan değerlerim 35 yaşında biriyle aynı seviyede” ifadelerini kullandı.