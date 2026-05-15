Çocuklar söz konusu oldu mu onun için dünya duruyor… Tacı tahtı unuttu, güzelim kıyafetleriyle çimlere yayıldı!

Galler Prensesi’nin kocası Prens William’ı evde bırakıp tek başına çıktığı bu kraliyet turu çocuklara yönelik üstlendiği görevleri içeren, anaokulu dönemindeki çocukların her alandaki destek ve eğitimlerini ele alan vakıflardaki görevleriyle ilgili bir turdu.

Kate Middleton, İtalya ziyaretinin ikinci gününde, kendi çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'e çok tanıdık gelecek bir ortamda bulundu.

44 yaşındaki Galler Prensesi, 14 Mayıs Perşembe günü Reggio Emilia'daki Salvador Allende anaokulunda çocuklarla birlikte sabahı açık havada geçirdi ve doğaya ve oyuna dayalı uygulamalı öğrenme etkinliklerine katıldı.

Bu, kendisinin ve Prens William'ın evde kendi çocukları için uzun zamandır teşvik ettiği türden maceralı, açık hava odaklı bir ortamdı ve güzel prenses de bu ortama kolaylıkla uyum sağladı.

Kate Middleton her zamanki gibi oldukça şık ve zarif şekilde giyinmişti ancak üstüne başına hiç dikkat bile etmeden, bir an bile bocalamadan etrafına toplanan küçük çocuklarla etkinlikler yaptı, prensesliğini unutup çimlere oturdu ve neşe içinde oyunlar oynadı.

Çocukların da Kate Middleton’a olan yakınlıkları, ona kolayca alışıp gülerek oynamaları hatta sık sık sarılmaları dikkat çekti. Kate gezisinin ilk gününde halkla selamlaşırken onu izlemeye gelen bir kadının kucağındaki bebeği severken, daha yürümeyi bile öğrenmemiş olan tatlı bebeğin prensesi görür görmez gülümsemeye başlaması da fotoğraf karelerine yansıdı.

Çocuklar söz konusu olduğunda Kate Middleton için deyim yerindeyse dünyanın durduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Prenses, kendi çocuklarını da hem büyük bir şefkat hem de disiplin içinde büyütüyor, yoğun görevlerine rağmen onlar söz konusu olunca her şeyden vazgeçmeyi biliyor.

Bu gezi aynı zamanda prensesin uzun süredir erken çocukluk gelişimine ve çocukların duygusal refahını ve öğrenmesini şekillendirmede çevrelerinin önemine odaklanmasıyla yakından örtüşüyor. Kate Middleton kraliyet görevleri gereği üstlendiği işlerin büyük bir kısmının çocuklarla ilgili olmasına yıllar yılı büyük bir özen gösteriyor.

Prenses Kate daha önce de bu İtalya gezisine benzer geziler yapmıştı; 2023'te İngiltere'de William ile birlikte açık hava dersine katılmış ve 2022'de Danimarka ziyaretinde bir "Orman Anaokulu"nu ziyaret etmişti.

Kate, çocukların refahını artırmak için daha fazla zamanı dışarıda geçirmelerinin uzun zamandır savunucusu oldu. Bu rolü evde de ciddiye alıyor ve üç çocuğunu da yağmurda veya güneşli havada dışarı çıkarıyor. CBBC'nin Blue Peter programında 2019'da verdiği bir röportajda, "Dışarıda 10 15 dakika bile olsa geçirmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için büyük bir fark yaratıyor" demişti.

Galler Prensesi'nin İtalya'ya yaptığı tek başına seyahat, 2024'te kanser teşhisini açıklamasından bu yana yaptığı ilk yurtdışı iş seyahati olma özelliğini taşıyor. O yılın büyük bir bölümünü tedavi ve iyileşme sürecinde kamuoyunun gözünden uzak geçiren Prenses, 2025'in başlarında hastalığının remisyona girdiğini açıklamasının ardından daha yoğun bir görev programına geri döndü.

Prenses Kate'in Reggio Emilia'ya yaptığı iki günlük ziyaret, bir bilgi edinme misyonu olarak görülüyor ve erken çocukluk eğitimine yönelik uluslararası kabul görmüş yaklaşımlarını incelemek için zaman geçirecek. Kensington Sarayı'ndaki ofisinden yapılan açıklamaya göre, bunu Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi için "önemli bir sonraki adım" olarak gören Kate, çalışmaları yerinde görmek için eğitimciler, ebeveynler, çocuklar ve sivil toplum ve iş dünyası liderleriyle zaman geçirecek.

Seyahat öncesinde yapılan açıklamada, sözcüsü, "Prenses, önümüzdeki hafta İtalya'yı ziyaret etmeyi ve Reggio Emilia yaklaşımının, doğanın ve sevgi dolu insan ilişkilerinin bir araya gelerek çocukların gelişimini desteklediği ortamlar yaratmasını ilk elden görmeyi dört gözle bekliyor" demişti.

İtalya'daki ilk gününde, Reggio Emilia belediye başkanı tarafından şehir meydanında karşılandı ve yüzlerce insan kraliyet ailesi üyesini bir anlığına da olsa görebilmek için sıraya girdi. Prenses Kate, adının haykırılması, pankartlar ve daha fazlasıyla karşılandı ve hatta toplanan bazı çocuklarla İtalyanca konuştu.

Sıcak karşılamanın ardından, erken çocukluk gelişimine yaklaşımları hakkında eğitimcilerle bir toplantı yaptı ve Reggio Emilia Yaklaşımını uygulamada görmek için 3 ila 6 yaş arası çocuklar için bir anaokulu olan Scuola Comunale d’infanzia Anna Frank'ı ziyaret etti. Orada, genç öğrencilerden kucaklamalar ve el sıkışmalarla karşılandı.

Kate Middleton 2021 yılında, toplumun bir kişinin hayatının ilk yıllarına nasıl öncelik verdiğinde değişiklik yaratmak için araştırma, işbirliği ve eylemi bir araya getiren Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'ni kurdu. Ocak 2023'te başlatılan Shaping Us kampanyası, yaşamın ilk beş yılının yetişkin gelişimi üzerindeki hayati etkisine odaklanıyor.

Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi tarafından yayınlanan yeni çıkan "Yaşamın Temelleri: Sosyal ve Duygusal Gelişime Rehber" adlı kitapta da Kate Middleton konuyla uzun süredir ilgilenmesi sırasında öğrendiği ve anladığı şeyi tekrarlıyor: İnsanlar için iyi temeller en erken yaşta atılır.

Galler Prensesi’nin kitapta kaleme aldığı satırlarda "5 yaşına geldiğimizde beynimiz yetişkin boyutunun %90'ına ulaşmış oluyor ve bu süre zarfında her saniye bir milyondan fazla yeni bağlantı kuruyor. Bu da erken çocukluğu, yaşam boyu refah ve fırsatların temelini oluşturan sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi için kritik bir dönem haline getiriyor." sözleri yer alıyor.