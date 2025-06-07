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'Çocuk' sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil

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#Michelle Keegan#Mark Wright#Geç Çocuk Sahibi Olan Ünlüler
Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 09:14

Gösteri dünyasının ünlüleri için adettendir... Önce isimleri aşk söylentilerine karışır, sonrasında diyelim ki sevgili oldular bu kez de evlilik soruları yayılır. Bu da olduğunda geriye bir tek ayrıntı kalır merak uyandıran... Çocuk!

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İşte televizyon dünyasında kariyer yaptıkları sırada tanışan ünlü çiftin de yaşadığı bu oldu...

Birbirlerine aşık oldular sonra da evlendiler... Ama 10 yıl boyunca hayranlarının kafasında hep aynı soru vardı: "Ne zaman çocuk olacak?"

Aslında  yıllar boyunca hep o aynı soruyu duymaktan bıksalar da sessiz kalmayı tercih ettiler. Sonunda ünlü çift artık canlarından bezdiren o çocuk sorusundan kurtuldu.

10 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldı.. Şimdi de yeni bebekleriyle çıktıkları ilk yaz tatilinin keyfini sürüyorlar. Tabii ki bu arada tatil pozlarını da sosyal medya sayfalarından paylaşıyorlar.

Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil

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SONUNDA O SORUDAN KURTULDULAR
Öykülerini böyle kısaca anlattığımız bu ünlü çift Michelle Keegan ile kocası Mark Wright.

2015 yılında evlenen Keegan ile Wright geçtiğimiz mart ayında Palma adını verdikleri kızlarının doğumunu açıkladı.

Böylece evlendiklerinden bu yana hayranlarının kendilerine bıkıp usanmadan sorduğu "Ne zaman çocuk olacak?" sorusundan da artık kurtulmuş oldular.

Minik kızları Palma ile ilk Anneler Günü kaçamağını yapan Michelle Keegan ve Mark Wright, şimdi de onunla ilk yaz tatiline çıktılar.

Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil

2015'te evlenen çiftin ilk bebeği Palma, bu yılın mart ayında dünyaya geldi.

Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil

BİRLİKTE İLK YAZ TATİLİ
Ünlü çift, tatilde çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

Michelle Keegan ve Mark Wright'ın tatil programlarını bile kızlarına göre ayarladığı dikkat çekti paylaşımlarında.

Keegan, güneşlenirken kimi zaman kızını emzirdi. Sonra onunla birlikte güneşin altında gezintiye çıktı.

Michelle Keegan, paylaşımına "Prenses P'nin ilk aile tatili" notunu yazmayı da ihmal etmedi. Ünlü yıldızın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve mesaj geldi.

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Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil

İlk kez anne olan Michelle Keegan, tatilde bile günlük programını kızının ihtiyaçlarına göre belirliyor.

Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil

HAMİLELİK POZLARI ŞAŞIRTMIŞTI
Her 37 yaşında olan Keegan ile Wright, 10 yıl önce evlendi. O zamandan bu yana da bebek konusunda net bir karar veremediler.

Sonunda 2024'ün bitmesine birkaç gün kala sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla herkesi şaşırttı ünlü çift.

Bir bebekleri olacaktı. Üstelik Keegan'ın karnının boyutuna bakılırsa hamilelik de epey ilerlemişti.
Michelle Keegan ve Mark Wright o paylaşımda "2025 yılı bizim için özel olacak" mesajı eşliğinde mutlu haberi verdi.

Sonunda minik Palma Elizabeth, bu yılın mart ayında dünyaya geldi.

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Çocuk sorusu canlarından bezdirmişti... 10 yıl sonra tam bir aile oldular... Bebekle ilk lüks tatil



KATILDIKLARI YARIŞMADA TANIŞTILAR
Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştılar. 2015 yılında da evlendiler.

Michelle Keegan, altı yıl boyunca İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Coronation Street'te rol aldı.

Mark Wright ise yine çok izlenen The Only Way Is Essex adlı yapım ile adını duyurdu. Sonra da Strictly Come Dancing adlı yarışmada görev aldı.

Michelle Keagan, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda kendisine durmadan neden çocuk sahibi olmadıkları sorusunun yöneltildiğini söyledi. Önceleri buna sinirlendiğini belirten Keegan, sonradan bu sorunun yanıtı sadece kendisini ve kocasını ilgilendirdiği için duymazdan gelmeye başladığını da sözlerine ekledi.

 

 

 

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#Michelle Keegan#Mark Wright#Geç Çocuk Sahibi Olan Ünlüler

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