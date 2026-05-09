Oyuncu, baba olduktan sonra farkındalıklarının değiştiğini söyledi:

“Çocuk sahibi olmak, diğer aşklardan farklı. Koşulsuz bir aşk. Seviyorsun ve hiçbir şey beklemiyorsun. Sadece seviyorsun.”

Elçin, “Babamın oğlumu görmesini çok isterdim” derken, Taylan’ın “Oğlun 20 sene sonra bu programı internette açıp seyrederse ona bir şey söylemek ister misin?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Lütfen kendi hayatını yaşa, beni taklit etmeye çalışma. Hiçbir görevin yok, hiçbir mirasın yok, lütfen özgür ol. Gülün dikenleri vardır, batar, acıtır ama çok güzel kokusu da vardır. Bu hayatta o gül gibi. O yüzden hayatını yaşa, sev derim ona”



Karımı her gün daha çok seviyorum



Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat için ise şunları söyledi:

“Tuğçe’yle aşkımız gittikçe yükseliyor. ‘Bir insan karısını her gün daha çok sever mi? Sen çok güzel bir insansın’ dedim, gerçekten de öyle. Çok seviyorum onu, biz aynı zamanda partneriz, ekibiz, iş arkadaşlığımız da var. Sabah kalkıp kavga ediyoruz, kavga demeyeyim küçük tartışmalar yaşıyoruz.”