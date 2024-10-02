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Çocuk kliniğinin duvarları sanatla canlandı

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#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Prof. Dr. Özgür Kasapçopur#Sanat
Çocuk kliniğinin duvarları sanatla canlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 17:51

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binası; Cerrahpaşa Güzel Sanatlar Kulübü ve Cerrahpaşa Gönüllü hekimler Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen “Canlı Duvarlar” projesi ile hastane duvarları adeta sanat galerisine çevrildi.

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Soğuk ve boş duvarlar, yerini hayat dolu resimlere bıraktı. Canlı Duvarlar projesinin koordinatörlüğünü üstlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri Sena Kara ve Remziye Karaer, Cerrahpaşa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur’un  çabaları ve 70 gönüllü hekim adayının emekleri ile oluşturulan yaşayan duvarlar, hasta çocuklar ve ailelerinin yüzünü güldürdü.

 "Çocukların Gülümsemesi Paha Biçilmez"

 Prof. Dr. Özgür Kasapçopur; “Bizler çocuklarımızın sağlığı için tüm gücümüzle çalışırken, gelecek nesillere iyi hekimler yetiştirebilmek için de büyük bir özveri gösteriyoruz. Heyecanımız ve motivasyonumuz çok yüksek. Bizimle aynı heyecanı yaşayan öğrencilerimizin gelecekte iyi birer hekim olacaklarından hiç kuşkum yok. Son derece duygulu ve böylesine iyi hekim adaylarına hocalık ettiğim için de gururluyum” dedi. Hasta çocuklarımızın acılarını unuturcasına duvarlara bakarken gülümsemesi paha biçilemez. Bu duyguyu yaşatan tüm hekim adayı gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Çocuk kliniğinin duvarları sanatla canlandı

Hayallerden ilham alan tasarımlar
Mayıs ayında hazırlıklarına başlanan “Canlı Duvarlar” projesi için öğrencilerden özgün tasarımlar toplandı. Proje kapsamında; birbirinden yetenekli Cerrahpaşa Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu CTF sanat topluluğu ve CTF Gönüllü Hekimler Topluluğu aktif rol oynayarak klinik duvarlarını kendi tasarımları, hayal kahramanları ve çizgi film karakterleri ile süsledi.

 

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#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi#Prof. Dr. Özgür Kasapçopur#Sanat

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