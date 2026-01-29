Çizmeler büyük hata (Hande Erçel)

Haberin Devamı

Elie Saab işlemeli, ağır ve kendi klasiklerini oluşturmuş bir markadır. Son zamanlarda Hande Erçel, Elie Saab tasarımlarını tercih ettiği için alaturkalaşmaya başlamıştı.

Defilede daha modern bir stille görmek iyi geldi. Ama o çizmeler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

Ünlüler kıyafet seçilirken baştan aşağı giydirilmeyi tercih ediyorlar. Fakat hatayı da beraberinde getirmeyi kabul etmiş oluyorlar. Ben olsam ne yapar eder o çizmeleri giymezdim.

Kendisini gururla takip ediyorum. Modern tasarımlarda bambaşka bir Hande ile karşılaşıyoruz. Fakat o oyun alanında hata yapma lüksünün olduğunu düşünmüyorum.