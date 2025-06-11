Çitlenbik’ten acı haber

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Vefat haberini Film-San Vakfı, “Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” mesajıyla duyurdu. Bir süredir Okmeydanı Huzurevi’nde kalan Küçüktepe, mide kanseri tedavisi görüyordu. Oyuncu, bugün yapılan cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.



1962 yılında dünyaya gelen İhsan Küçüktepe, ‘Çitlenbik’ rolüyle tanındı ve 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi. 1975 yılında çekilen “Aşk-ı Memnu” dizisinde Beşir karakterine hayat verdi. Ardından “İbo ile Güllüşah” filminde sokak çocuğunu oynadı. 2004 yılında “Cennet Mahallesi”nde iki bölüm, 2006’da “Arka Sokaklar”da bir sezon oynadı. İstanbul’da yaşayan Küçüktepe, 2014’e kadar “Arka Sokaklar”ın ses kayıt ekibinde yer aldı.