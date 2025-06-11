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Çitlenbik’ten acı haber

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#Çitlenbik #İhsan Küçüktepe#Yumurcak
Çitlenbik’ten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:41

Yeşilçam filmi “Yumurcak”taki ‘Çitlenbik’ rolüyle hafızalara kazınan Afrika kökenli Türk oyuncu İhsan Küçüktepe, 63 yaşında hayatını kaybetti.

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 Vefat haberini Film-San Vakfı, “Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” mesajıyla duyurdu. Bir süredir Okmeydanı Huzurevi’nde kalan Küçüktepe, mide kanseri tedavisi görüyordu. Oyuncu, bugün yapılan cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Çitlenbik’ten acı haber


ARKA SOKAKLAR’DA OYNAMIŞTI
1962 yılında dünyaya gelen İhsan Küçüktepe, ‘Çitlenbik’ rolüyle tanındı ve 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi. 1975 yılında çekilen “Aşk-ı Memnu” dizisinde Beşir karakterine hayat verdi. Ardından “İbo ile Güllüşah” filminde sokak çocuğunu oynadı. 2004 yılında “Cennet Mahallesi”nde iki bölüm, 2006’da “Arka Sokaklar”da bir sezon oynadı. İstanbul’da yaşayan Küçüktepe, 2014’e kadar “Arka Sokaklar”ın ses kayıt ekibinde yer aldı.
Çitlenbik’ten acı haber


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#Çitlenbik#İhsan Küçüktepe#Yumurcak

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