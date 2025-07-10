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Cinsellik konusundaki eğitimimi oynadığım diziden aldım... Sonra dönüp kendimi hiç izlemedim

Güncelleme Tarihi:

#Sophie Turner#Taht Oyunları#Joe Jonas
Cinsellik konusundaki eğitimimi oynadığım diziden aldım... Sonra dönüp kendimi hiç izlemedim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 13:57

Hemen hemen her oyuncu için kariyerinde bir dönüm noktası vardır.. Bu bazen bir dizi olur bazen de bir sinema filmi.

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Daha 20'li yaşlarını bitirmemiş olan Sophie Turner için bu dönüm noktası Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı dizi...

2011 ile 2019 yılları arasında dizide Sansa Stark karakterine hayat veren 29 yaşındaki Turner bu diziyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Cinsellik konusundaki eğitimimi oynadığım diziden aldım... Sonra dönüp kendimi hiç izlemedim

BU DİZİ ONU ŞEKİLLENDİRMİŞ
Dizide kamera karşısına geçtiği 14 yılın kendisini şekillendirdiğini anlatan Turner "Cinsellikle ilgili eğitimimi kesinlikle bu diziden aldım" diye esprili sözler sarf etti.

Dish adlı podcast yayınına konuk olan Sophie Turner, "Hem de gereğinden fazla" diye ekleme bile yaptı.

Turner, Taht Oyunları'nın kendisi için bir anlamda oyunculuk dersi olduğunu da söylemeden geçmedi. "Ben hiçbir zaman uygun bir oyunculuk eğitimi almamıştım. Bu yüzden dizide birlikte çalıştığım harika oyunculardan çok şey öğrendim. Kendimi bir yarışmayı kazanmış gibi hissediyorum" dedi.

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Taht Oyunları ekibiyle bir aile gibi olduklarını da söyledi Sophie Turner.

Cinsellik konusundaki eğitimimi oynadığım diziden aldım... Sonra dönüp kendimi hiç izlemedim

KENDİNİ İZLEMEK İSTEMİYOR
Canlandırdığı karakterle yıllar yılı birlikte yaşar gibi hissettiğini de anlattı Sophie Turner. "Sonunda tek bir kişi gibi bütünleştik sanki. Bu, muhteşemdi" diye konuştu.

Bu dizinin kendisi için sadece oyunculuk anlamında değil mesleki kararları açısından da bir ustalık sınıfı gibi olduğunu belirten Turner "Bu dizi beni bütün hayatımda işle ilgili kararlarım konusunda bilgilendirdi" dedi.

Ama bütün bunlara rağmen diziyi hiç izlemediğini de söyledi güzel oyuncu. Bu konuda da şöyle konuştu: "İnsanın kendini izlemesi korkunç bir şey. Kendimi izledikten sonra iki ay süren bir depresyona giriyorum. Bu yüzden de kendimi izlemiyorum."

Bu diziyle kariyerinde bir sıçrama yapan Turner, sonrasında da ardı ardına iddialı yapımlarda kamera karşısına geçti.

Şu sıralarda da Peregrine Pearson ile yeniden barışmasıyla gündemde Turner.

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Öncesinde ise Joe Jonas ile iki çocuk sahibi olduğu bir evlilik yaptı. Ama bu evlilik o kadar da uzun ömürlü olmadı.

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#Sophie Turner#Taht Oyunları#Joe Jonas

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