"Cinayeti çözdüm" demişti...Kobra Murat'a sert tepki

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, adli tıp raporunda başka birine ait DNA bulunmamasına rağmen, olayın bir cinayet olabileceğini öne sürdü.



"BENCE SULTAN İTTİ"

Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında yabancı DNA bulunmamasına ilişkin "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının o gece TikTok'ta canlı yayın hazırlığında olduğunu belirten Kobra Murat, "Lavabodan çıkıyor, camın açık olduğunu fark ediyor. Aşağıda Eşref adlı biriyle konuşan kızları görüyor. Onlara sesleniyor. Bu sırada tartışma çıkıyor" dedi.

Olay anında yaşanan kargaşayı anlatan Kobra Murat, "Güllü kızları omzundan tutuyor, tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Güllü onları çekiyor, onlar da "bırak" diyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence Sultan itti" şeklinde konuştu.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Kobra Murat'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

