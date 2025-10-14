×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

"Cinayeti çözdüm" demişti...Kobra Murat'a sert tepki

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Kobra Murat#Tuğberk Yağız Hamza Gülter
Cinayeti çözdüm demişti...Kobra Murata sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 17:42

Ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi sonrası olayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, adli tıp raporunda başka birine ait DNA bulunmamasına rağmen, olayın bir cinayet olabileceğini öne sürdü.

"BENCE SULTAN İTTİ"
Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında yabancı DNA bulunmamasına ilişkin "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının o gece TikTok'ta canlı yayın hazırlığında olduğunu belirten Kobra Murat, "Lavabodan çıkıyor, camın açık olduğunu fark ediyor. Aşağıda Eşref adlı biriyle konuşan kızları görüyor. Onlara sesleniyor. Bu sırada tartışma çıkıyor" dedi.

Olay anında yaşanan kargaşayı anlatan Kobra Murat, "Güllü kızları omzundan tutuyor, tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Güllü onları çekiyor, onlar da "bırak" diyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence Sultan itti" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

 Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Kobra Murat'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cinayeti çözdüm demişti...Kobra Murata sert tepki


OĞLUNDAN SERT TEPKİ
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Kobra Murat'ın o açıklamalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cinayeti çözdüm demişti...Kobra Murata sert tepki

Gözden KaçmasınŞarkıcı Güllü’nün adli tıp kati raporu çıktı: Başka bir DNA profiline rastlanmadıŞarkıcı Güllü’nün adli tıp 'kati' raporu çıktı: Başka bir DNA profiline rastlanmadıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güllü#Kobra Murat#Tuğberk Yağız Hamza Gülter

BAKMADAN GEÇME!