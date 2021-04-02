Cilt lekelerine ne iyi gelir? Cilt lekeleri için doğal maske tarifi

Yüzünüzde sivilce, akne, güneş ya da herhangi bir sorun kaynaklı lekeler varsa çözümü çok basit. Evde sadece 3 malzeme ile hazırlayacağınız maske sayesinde cildinizdeki lekelerden kurtulmanız mümkün.

Tamamen iyileşmeyen sivilceler, güneş koruyucu kullanmamak ya da yanlış ürün seçimi cildimizde lekelerin kalmasına neden olabiliyor. Cilt lekelerini beyazlatıcı olarak satılan pek çok ürün var, ancak doğal yollarda lekelerden kurtulmak aslında çok basit. İşte sizi pürüzsüz bir cilde kavuşturacak limonlu maske tarifimiz.

Cilt Lekeleri İçin Maske Tarifi

1-2 yemek kaşığı organik bal

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çorba kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri cam bir kâsede, tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Karışımı temiz cildinize, lekelerin üzerine uygulayın. Maskeyi sürerken ellerinizin de temiz olduğundan emin olun. 30 dakika bekleyin ve ılık su ile temizleyin.

Cilt lekeleri için doğal maskeyi uygulamadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

En etkili sonucu almak için cilt maskesini her akşam uygulayın. Bu maskeyi iltihaplı bir cildi olanlara önermiyoruz. Öte yandan bir uzman onayı almayı ihmal etmemenizi de hatırlatmakta fayda var. En etkili sonucu almak için cilt maskesini her akşam uygulayın. Bu maskeyi iltihaplı bir cildi olanlara önermiyoruz. Öte yandan bir uzman onayı almayı ihmal etmemenizi de hatırlatmakta fayda var.

Cilt lekelerine karşı bu doğal maskenin faydaları

Bal, anti-mikrobiyal ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Cildin nemli kalmasına yardımcı olan ve koyu bölgeleri aydınlatan doğal nemlendirici ve ağartıcı bir bileşendir. Toz tarçın ise ciltte kan dolaşımını ve kolajen üretimini artırır. Limon suyu ise cilt aydınlatma ve beyazlatma özelliklerine sahiptir.

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