Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde virÃ¼s kapÄ±p komaya girmiÅŸti: ÃœnlÃ¼ oyuncudan haber var

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Nadir rastlanan bir bakteri yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼mle burun buruna gelen ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±p tÄ±bbi komaya sokulan Masalva doktorlar tarafÄ±ndan uyandÄ±rÄ±ldÄ±.

Åžimdi sÃ¶ylenenlere gÃ¶re doktorlarÄ± oyuncunun durumunu ve tedavilere nasÄ±l tepki vereceÄŸini zaman gÃ¶sterecek.

DiÄŸer yandan Masalva'nÄ±n temsilcisi Jaime Jaramillo, genÃ§ oyuncunun yavaÅŸ yavaÅŸ uyandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve doÄŸru ilaÃ§larÄ±n olumlu sonuÃ§lar vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Jaramillo "Ä°leriye doÄŸru atÄ±lan her adÄ±m kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa iyileÅŸme aÃ§Ä±k" diyerek Masalva'dan umut dolu bir haber bekleyenlerin yÃ¼reÄŸine su serpti.

Ã‡IKTIÄžI TATÄ°L KABUSU OLDU

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Narcos: Mexico adlÄ± diziyle tanÄ±nan oyuncu Manuel Masalva'nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatil bir kabusa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

43 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde kaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rgan bir virÃ¼s hayatÄ±nÄ± tehdit eden bir enfeksiyona dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžu an komada bulunan oyuncu, hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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KÃ¶tÃ¼ haberi bundan iki hafta Ã¶nce Masalva'nÄ±n arkadaÅŸÄ± Mario Moran sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

EVÄ°NDEN UZAKTA HAYATI Ä°Ã‡Ä°N MÃœCADELE VERÄ°YOR

Moran, Ä°spanyolca paylaÅŸÄ±mÄ±nda Masalva'nÄ±n baÅŸÄ±na gelenleri " KardeÅŸim evinden uzakta hayatta kalmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyor" sÃ¶zleriyle duyurdu.

ArkadaÅŸÄ± Moran, Manuel Masalva'nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir tatilde kaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rgan bir virÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden bir enfeksiyona yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ancak genÃ§ oyuncunun ne tÃ¼r bir virÃ¼sle temas ettiÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±.

SALDIRGAN BÄ°R VÄ°RÃœSE YAKALANDI

Moran, Ä°spanyolca paylaÅŸÄ±mÄ±nda Masalva'nÄ±n baÅŸÄ±na gelenleri " KardeÅŸim evinden uzakta hayatta kalmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyor" sÃ¶zleriyle duyurdu.

ArkadaÅŸÄ± Moran, Manuel Masalva'nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir tatilde kaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rgan bir virÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden bir enfeksiyona yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ancak genÃ§ oyuncunun ne tÃ¼r bir virÃ¼sle temas ettiÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±.

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EN SON FÄ°LÄ°PÄ°NLER'DEN PAYLAÅžIM YAPMIÅžTI

Manuel Masalva, Narcos: Mexico'nun yanÄ± sÄ±ra La Fuzman ve Tengo Que Morir Todas Las Noches adlÄ± yapÄ±mlarda da rol almÄ±ÅŸtÄ±.

Onun durumu hakkÄ±nda bilgi veren arkadaÅŸÄ± genÃ§ oyuncunun hangi Ã¼lkede olduÄŸunu belirtmese de Manuel Masalva, son olarak 14 Mart'ta Filipinler'de Ã§ektiÄŸi bazÄ± fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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