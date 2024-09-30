Cihangir Ceyhan boksör oldu

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Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu ve Meli Bendeli’nin de rol aldığı film, 11 Ekim’de vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu, senaryosunu ise Sarp Kalfaoğlu’nun kaleme aldığı filmin konusu şöyle: Sokak boksörü Ferit Kamacı, yenilmesi beklenen müsabakada mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Aynı gece Ferit’in abisi Ali’ye suikast düzenlenir. Abisinin intikamını almak için harekete geçen Ferit, bir yandan da gayrimeşru grupların radarından kurtarmak zorundadır.

