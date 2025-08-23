×
Güncelleme Tarihi:

Devrim Özkan çiçeklerle moral buldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 07:44

SON dönemde sağlık sorunları yaşayan Devrim Özkan, birkaç gün önce 2’nci kez ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Ünlü isim, hastane odasında verdiği pozu “İkinci ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere” notuyla paylaşmıştı.

Hastanede tedavisi süren Devrim Özkan’dan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Hasta yatağında çiçekler arasında poz veren oyuncu, “İyi ki varsınız” diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Devrim Özkan, Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşklarına bir şans daha vermişti. Ancak çiftin mutluluğu sadece 14 gün sürmüştü. Bir kez daha yollarını ayıran Devrim Özkan ve Lucas Torreira sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı.

 

