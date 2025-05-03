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Babasıyla pazarlarda çiçek sattığını açıklayan Çelik o günlerden bahsederken gözyaşlarına da hakim olamadı:

“Babamla birlikte pazar pazar gezip çiçek sattığımız, zabıta ve sendikacı abilerden kaçmak zorunda kaldığımız, tartaklandığımız o günler dün gibi. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda hayatımın bu kısmından bir küçük kesit yayınlamak istedim. Çiçekçi Çelik’ten Müzisyen Çelik’e.”

Ünlü şarkıcı ardından sözleri şöyle sürdürdü: “Parasızlıktan yemek alamadığımız, üst baş alamadığımız, kuru ekmeğe bir şeyler katarak 6 kişilik ailemizde karnımızı doyurduğumuz günleri bana hiçbir şey unutturamaz. ‘Papara nedir’ diye sormuş, bilenler yazsın demiştim. Benimle benzer deneyimleri olanları ve yine de şükredenleri ve o günlerin güzelliğini ananları görmek içimi ısıttı. Bu kısa videoda annemin yaptığı paparayı anlattım, detaylı tarifini de verdim! Farklı versiyonları coğrafyamızda başka başka yaşanmış bu kültürün.”