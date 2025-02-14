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Christopher Nolan yeni filmi için Ordu’yu seçti

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#Christopher Nolan#Ordu#The Odyssey
Christopher Nolan yeni filmi için Ordu’yu seçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 15:00

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan, yeni filmi ‘The Odyssey’in bir bölümünü Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu’nda çekecek. Hollywood’un dev isimlerini buluşturacak proje, hem sinema hem de turizm sektöründe büyük heyecan yarattı.

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Sinema dünyasının en önemli yönetmenleri arasında gösterilen Christopher Nolan, yeni filmi ‘The Odyssey’in çekimleri için Türkiye’yi seçti. Yunan şair Homeros’un efsanevi ‘Odysseia Destanı’ndan uyarlanacak filmin bazı sahneleri Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekilecek. Haber, Christopher Nolan’ın fan sayfası tarafından X platformunda duyuruldu. İnternetin en büyük sinema veri tabanı IMDb’de de filmin çekim mekânları arasında Ordu’nun bulunduğu bilgisine yer verildi.

Christopher Nolan yeni filmi için Ordu’yu seçti

ORDU’YU TANITACAK

Christopher Nolan’ın Ordu’da çekim yapacak olması, bölge turizmcileri tarafından büyük bir fırsat olarak görülüyor. Turizmciler, Yason Burnu gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehrin, bu önemli film sayesinde uluslararası arenada tanınırlığını artıracağı görüşünde.

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Christopher Nolan yeni filmi için Ordu’yu seçti

DEV KADRO

The Odyssey’, Odysseus’un Truva Savaşı’ndan sonra eve dönme yolculuğunu beyazperdeye taşıyacak. Yeni IMAX teknolojileri kullanılarak dünyanın çeşitli lokasyonlarında çekilecek filmin yapımı Universal Stüdyoları tarafından gerçekleştirilecek. Sinema dünyasında heyecan uyandıran filmin oyuncu kadrosunda Hollywood yıldızları Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron ve Zendaya yer alacak. Filmin 17 Temmuz 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.

 

 

 

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#Christopher Nolan#Ordu#The Odyssey

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