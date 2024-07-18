China Forbes: İstanbul her zaman görkemli ve sevgi dolu

Haberin Devamı

◊ Geçen mayıs ayında solo albümünüzü yayınladınız. Pink Martini ve solo çalışmalarınız arasında nasıl bir fark var?

- Şarkılarım son derece kişisel ve prodüksiyonu sade. Albümün yapımcılığını da ben üstlendim, bu yüzden işin başında bir kadın var. Solo çalışmalarımda, dinleyiciye gerçek hayatımı açıyorum. Pink Martini’nin enerjisi neşe ve herkesi bir araya getirme ile ilgili. Benim solo çalışmam ise herkesi kendileriyle hesaplaşmaya ve sonra tekrar ayağa kalkıp umutlu hissetmeye davet ediyor.

◊ Albümünüzün adı “The Road”. Yolda olmak size ne çağrıştırıyor?

- Hayat bir yolculuk ve seçtiğimiz yol, verdiğimiz kararlardan ibaret. Geriye dönüp baktığınızda nerede olduğunuzu ve ne kadar ilerlediğinizi görebilirsiniz. Yol bir ölçüdür. Yol gelecektir ve yol umuttur. Bu yüzden albümün adını “Road” koydum.

Haberin Devamı

GÜNÜMÜZDE MÜZİK HIZLI TÜKETİLİYOR

◊ İçinde yaşadığımız çağın müziği sizce nasıl?

- Her şey çok hızlı ve her şey neredeyse ücretsiz. Bu durum sanatçıları yalnızca canlı performanslara bel bağlamaya zorluyor ki bu da insanların canlı müzik izlemeye gelmeleri, coşku duymaları ve sanatı desteklemeleri için bir neden.

◊ Klasik müzik türünde bir albüm yapmayı düşünmüyor musunuz?

- Evet, bir gün klasik müzik albümü yapmayı planlıyorum. Opera söylemeye bayılıyorum. Thomas Lauderdale ve ben üniversitede tanıştığımızda ilk kez bu şekilde iş birliği yapmıştık. O albümü yaptığımızda tekrar anılarımızı tazelemiş olacağız.

◊ Sizin ve Pink Martini’nin bir sonraki projeleri neler?

Şimdilik yeni albümümle meşgulüm ve daha sonra “Opera” albümü hazırlayacağım. Pink Martini ile canlı bir senfonik albüm ve sonrasında bir stüdyo çalışması yayınlayacağız.

TÜRKİYE’DEKİ DİNLEYİCİMİZİ SEVİYORUZ

◊ 21 Temmuz’da Pink Martini, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda bir konser verecek. Son İstanbul konserinizden neler hatırlıyorsunuz?

- Mekanı çok sevdiğimi ve ayakkabı aramak için alışveriş merkezine koştuğumu hatırlıyorum. Konser harikaydı. İstanbul’u seviyoruz ve oradaki dinleyici her zaman görkemli ve sevgi dolu.

Haberin Devamı

◊ Pink Martini olarak en sevdiğiniz şarkılar hangileri?

- “Sympathique (Je ne vex pas Travailler)” şarkısını söylemekten asla yorulmuyorum çünkü bu ilk Pink Martini şarkımız ve en büyük hitimiz! Bu şarkı adeta bizi tüm dünyaya bağlıyor. İnsanların onu bu kadar sevmesini de çok seviyoruz. Ve tabii ki “Amado Mio”, “Donde Estes Yolanda”, “Una Notte a Napoli” ve “Hey Eugene”. Bu şarkıları seslendirmekten asla yorulmayacağız.