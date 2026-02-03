‘Chaplin Dörtlüsü’ 20 Mart’ta vizyonda

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 09:51

Yönetmen Tufan Taştan’ın ikinci filmi “Chaplin Dörtlüsü”, 20 Mart’ta sinemalarda.

Film, yaşadıkları trajik toplumsal olaylar sonucunda doğaüstü güçler elde eden süper kahramanların bütün ülkeyi karıştıran intikam hikâyesini anlatıyor.

2024 yılının temmuz ayında çekimleri Ankara’da tamamlanan filmin kadrosunda Melisa Sözen, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Sumru Yavrucuk, Engin Hepileri, Burçin Terzioğlu, Metin Akdülger, Mustafa Avkıran, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Hasibe Eren, Saygın Soysal, Yasemin Szawlowski, Oğuz Kara rol alıyor.

Filmde ayrıca Ayfer Tunç, Murat Uyurkulak, Aylin Balboa, Pelin Buzluk, Giray Kemer, Hüseyin Kıyar ve Barış Bıçakçı gibi edebiyatçılar ilk kez seyirciyle buluşuyor. Deniz Göktaş, Salih Tıraş, Nevzat Can Ünsal, Rüya Aslangül, Ege Kayacan gibi komedyenler de yer alıyor. Filmin müziklerini Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin besteledi.

