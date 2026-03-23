Ceylan'dan annesine bayram ziyareti

Ceylan’ın annesiyle yan yana poz verdiği kare, takipçilerinden birçok beğeni aldı. Şarkıcının hayranları “Annenizin ellerinden öperim çok güzelsiniz maşallah”, “Allah başından eksik etmesin iyi bayramlar” yorumları yaptı.

Aile kareleri





Taner Ölmez ile mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan Ece Çeşmioğlu, sosyal medyada takipçilerinin bayramını kutladı. Aile karelerini Instagram sayfasına ekleyen ünlü oyuncu “İyi bayramlar” notu düştü. Çeşmioğlu’nun aile kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arkadaşlarıyla Lizbon’da





Hande Erçel’le ilişkisi bittikten sonra adı farklı kişilerle aşk dedikodularına karışan Hakan Sabancı tatil için erkek arkadaşlarıyla Portekiz’e gitti. Metehan Özyer ve Dağhan Doğruer ile Lizbon’da tatil yapan ünlü iş insanı şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Hakan Sabancı tatilden karelerini sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Kızları için bir aradalar





Eski eşler Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten kızları Ada için bir araya geldi. Tatili birlikte geçiren ikili kızlarıyla çekilen karelerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Selfie ile kutladılar





Umut Evirgen ve Alina Boz da bayram tatili için Londra’yı tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bayram selfiesi ile takipçilerine sürpriz yapan çift, romantik karelerine “İyi bayramlar herkese” notunu düştü.

Mutlu bayramlar





Gülseren Ceylan’dan boşanan Mehmet Ali Erbil bayramı eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil’le birlikte geçirdi. Yasmin Erbil aile karelerini “Mutlu bayramlar herkese” notuyla Instagram sayfasının hikâye bölümüne yükledi.

Nice bize





İrem Derici ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Melih Kunukçu ünlü şarkıcının yeni yaşını sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü DJ, nişanlısıyla çekilen karesini Instagram sayfasında, William Shakespeare’in ünlü dizeleri eşliğinde yayınladı: Öyle bir servettir ki sevgini anmak bile, sultanlarla yer değiş deseler de nafile... Nice bize.”

Kapadokya tatili





Dilan Çiçek Deniz bayram tatilini ailesiyle birlikte Kapadokya’da geçirdi. Annesi, anneannesi ve dedesiyle Kapadokya’ya giden ünlü oyuncu tatilden karelerini Instagram sayfasının hikâye bölümünde takipçileriyle de paylaştı.