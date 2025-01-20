Ceylan Yılmaz: Ahlâkı olmayan yerde çocuk yetiştirilmez

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Metin Yıldız’la evli olan ve 6 ay önce ilk bebeğini dünyaya getiren oyuncu, çocukları için Cihangir’den Etiler’e taşındıklarını söyledi:

“Bahçeli bir eve taşındık. Daha sakin orası, gürültü patırtı yok. Ben 15 senedir Cihangir’de yaşıyordum, eskiden bambaşka bir ortamı vardı. Son yıllarda bir saygısızlaşma hissettim. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Ahlâkı olmayan yerde çocuk yetiştirilmez. Bir ailenin yaşayabileceği yer değil artık burası. Aşil’i de burada yetiştiremezdim. Etiler’den çok memnunum.”

Metin nazardan korkuyor



Doğduktan sonra bir süre yoğun bakımda kalan bebeği Aşil’in sağlığına kavuştuğunu anlatan Ceylan Yılmaz, “Metin fotoğrafını paylaşmamı istemiyor, çünkü nazardan korkuyor” dedi.