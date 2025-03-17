×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLER Kelebek HaberleriStil Haberleri

Ceylan Ertem'in eleştirisi İrem Derici'yi kızdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Ceylan Ertem#İrem Derici#Hadise
Ceylan Ertemin eleştirisi İrem Dericiyi kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 07:58

İrem Derici, sahnedeki dansını eleştiren Ceylan Ertem’e ateş püskürdü. Derici, Ertem’in gündeme gelmek için kendisine laf attığını öne sürdü.

Haberin Devamı

Ceylan Ertem’in meslektaşlarına yönelik eleştirisi polemik yarattı. Şarkıcı, İrem Derici ve Hadise’nin sahne performanslarını karşılaştıran paylaşımı alıntılayarak şöyle yazdı:

“Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Tatlı koreografiler üretebilir belki konunun ehli koreograf arkadaşlar. Bedenimize, sahnemize uygun. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok.”

Ceylan Ertemin eleştirisi İrem Dericiyi kızdırdı

‘NÖBET GEÇİRİR GİBİ’

Sinirlenen İrem Derici sert bir karşılık verdi: “Sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz öğürdek?” Daha sonra bir paylaşım daha yapan ünlü popçu, “Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise’ye sarar, yetti be!” diyerek isyan etti. ‘Bitter’ şarkısının klibindeki dans performansını da yayınlayan İrem Derici, “Feyz alın feyz. Konuş şimdi kendi kendine. Cover yap, hamama git” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ceylan Ertemin eleştirisi İrem Dericiyi kızdırdı

Sosyal medyada sert polemik

İrem Derici, sosyal medyadan meydan okudu: “Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin. İrem Derici’yle baş edemezsiniz.”

Gözden KaçmasınDemet Akalın ve Gülben Ergen arasında ipler koptu Bende kredisi olmazDemet Akalın ve Gülben Ergen arasında ipler koptu! 'Bende kredisi olmaz'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceylan Ertem#İrem Derici#Hadise

BAKMADAN GEÇME!