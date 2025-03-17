Ceylan Ertem'in eleştirisi İrem Derici'yi kızdırdı

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Ceylan Ertem’in meslektaşlarına yönelik eleştirisi polemik yarattı. Şarkıcı, İrem Derici ve Hadise’nin sahne performanslarını karşılaştıran paylaşımı alıntılayarak şöyle yazdı:

“Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Tatlı koreografiler üretebilir belki konunun ehli koreograf arkadaşlar. Bedenimize, sahnemize uygun. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok.”

‘NÖBET GEÇİRİR GİBİ’

Sinirlenen İrem Derici sert bir karşılık verdi: “Sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz öğürdek?” Daha sonra bir paylaşım daha yapan ünlü popçu, “Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise’ye sarar, yetti be!” diyerek isyan etti. ‘Bitter’ şarkısının klibindeki dans performansını da yayınlayan İrem Derici, “Feyz alın feyz. Konuş şimdi kendi kendine. Cover yap, hamama git” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada sert polemik

İrem Derici, sosyal medyadan meydan okudu: “Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin. İrem Derici’yle baş edemezsiniz.”