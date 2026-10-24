Ceyhun Yılmaz: Perran Kutman ile sohbet etmek yıldızlara dokunmak gibi

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Gazete kupürleri eşliğinde geçmişe uzanan sohbette Yılmaz; 90’lı yılların çocukluk anılarından radyo yayıncılığına, televizyon dünyasından şiire ve oyunculuğa kadar uzanan kariyer yolculuğunu anlattı.

1995 yılında başlayan televizyonculuk serüveninden bahseden Yılmaz, iktisat eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde sahne ve gösteri sanatları eğitimi aldığını söyledi.

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Ceyhun Yılmaz ve Perran Kutman ‘Hayat Bilgisi’nde rol aldı.Kariyerinin dönüm noktalarından birini Best FM’e transferiyle yaşadığını anlatan Yılmaz, Fatih Terim’in desteğiyle radyoda çalışmaya başladığını ifade etti.

Ceyhun Yılmaz, Terim’in torpiliyle işe alındığını ancak birkaç ay sonra ise işten çıkarıldığını itiraf etti. Usta sanatçılara duyduğu saygıyı da dile getiren Ceyhun Yılmaz, Perran Kutman ile “Hayat Bilgisi” dizisinde rol aldığını ve kendisiyle sohbet etmenin çok özel olduğunu belirterek “Perran Kutman ile sohbet etmek gökteki yıldızlara dokunmak gibi” ifadelerini kullandı.