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Ceyhun Yılmaz: Perran Kutman ile sohbet etmek yıldızlara dokunmak gibi

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#Ceyhun Yılmaz#Perran Kutman#Hayat Bilgisi
Ceyhun Yılmaz: Perran Kutman ile sohbet etmek yıldızlara dokunmak gibi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 07:55

OYUNCU, radyocu ve şair Ceyhun Yılmaz, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Cemre ile TBT’ programına konuk oldu.

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Gazete kupürleri eşliğinde geçmişe uzanan sohbette Yılmaz; 90’lı yılların çocukluk anılarından radyo yayıncılığına, televizyon dünyasından şiire ve oyunculuğa kadar uzanan kariyer yolculuğunu anlattı.

1995 yılında başlayan televizyonculuk serüveninden bahseden Yılmaz, iktisat eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde sahne ve gösteri sanatları eğitimi aldığını söyledi.

Ceyhun Yılmaz: Perran Kutman ile sohbet etmek yıldızlara dokunmak gibi

Ceyhun Yılmaz ve Perran Kutman ‘Hayat Bilgisi’nde rol aldı.

FATİH TERİM’İN TELEFONUYLA DEĞİŞEN HAYAT

Kariyerinin dönüm noktalarından birini Best FM’e transferiyle yaşadığını anlatan Yılmaz, Fatih Terim’in desteğiyle radyoda çalışmaya başladığını ifade etti.

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Ceyhun Yılmaz, Terim’in torpiliyle işe alındığını ancak birkaç ay sonra ise işten çıkarıldığını itiraf etti. Usta sanatçılara duyduğu saygıyı da dile getiren Ceyhun Yılmaz, Perran Kutman ile “Hayat Bilgisi” dizisinde rol aldığını ve kendisiyle sohbet etmenin çok özel olduğunu belirterek “Perran Kutman ile sohbet etmek gökteki yıldızlara dokunmak gibi” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Yılmaz: Perran Kutman ile sohbet etmek yıldızlara dokunmak gibi

2008 yılında TRT 1’de ‘Sayısal Gece’ adlı televizyon programını Sibel Can’la birlikte sunan Ceyhun Yılmaz, “Sibel Can dünyanın en tatlı insanı. Onun sayesinde çekimlerde kendime ait bir karavanım oldu” diye konuştu.

 

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#Ceyhun Yılmaz#Perran Kutman#Hayat Bilgisi

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